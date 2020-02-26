Казахстанцы теряют интерес к VIP-номерам

Статистика свидетельствует, что так оно и есть.

Казахстанцы стали покупать меньше VIP-номера. Об этом свидетельствует статистика, приведенная госкорпорацией "Правительство для граждан", передает zakon.kz.

В 2019 году через специализированные ЦОНы казахстанцы приобрели более 12,5 тысяч номеров повышенного спроса. Общая сумма, полученная от продажи таких номерных знаков, составила более трех миллиардов тенге, в то время как в 2018 году через спецЦОНы было выдано около 15 тысяч ГРНЗ повышенного спроса на сумму 3,5 млрд тенге, что более чем на полмиллиарда больше, - сообщили в пресс-службе "Правительства для граждан".

В разрезе регионов любителями VIP-номеров по-прежнему остаются автовладельцы Алматы, Нур-Султана и Шымкента.

Лидером по продаже знаков повышенного спроса является Алматы. Здесь приобрели более 4,5 тысяч "красивых" номеров на сумму 1,2 млрд тенге. Почти две тысячи ГРНЗ повышенного спроса купили жители столицы и более 1,5 тысячи автовладельцы Шымкента.

Наименее востребованы номера с красивыми цифровыми и буквенными комбинациями в Северо-Казахстанской области. Здесь их приобрели только 99 человек.

"Стоит отметить, что до 1 июля 2019 года приобрести номера с желаемыми цифровыми и буквенными обозначениями можно было как через спецЦОНы, так и через отделения РЭО МВД РК. Теперь же они доступны только в спецЦОНах и секторах спецЦОН госкорпорации "Правительство для граждан". Ознакомиться с ними можно на специально предназначенных стендах. В случае, если на стенде нет желаемого номерного знака услугополучатель может заказать его, предварительно уточнив цифровое и буквенное обозначение. ГРНЗ будет готов через 5 рабочих дней для городов Нур-Султан и Алматы и 15 рабочих дней для Шымкента и областных центров. При этом регистрация транспортного средства будет осуществлена после изготовления номерных знаков, - резюмировали в ведомстве.

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