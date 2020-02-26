500 млн долларов планирует занять Казахстан на российском рынке
Это будут казначейские облигации, а предположительно их размещение будет осуществлено в ближайшие два месяца.
Фото : comments.ua26 февраля 2020, 13:58
Первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов сообщил, что Казахстан планирует выйти на российский рынок, чтобы разместить облигации для займа суммы эквивалентной не менее 500 млн долларов, передает корреспондент zakon.kz.
В этом году мы планируем сейчас выйти на российский рынок, планируем облигации на сумму эквивалентно не менее 500 млн долларов. Почему на российский рынок - потому что ставки дешевле и при этом валютный риск минимальный, - пояснил Смаилов в кулуарах Мажилиса.
Он отметил, что это будут казначейские облигации, а предположительно их размещение будет осуществлено в ближайшие два месяца.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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