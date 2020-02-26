В Казахстане будет создан электронный муфтият

Информационная система «Е-муфтият» будет запущена в недалеком будущем.

На собрании в Нур-Султане Верховному муфтию был представлен план проекта "Е-муфтият", сообщает zakon.kz.

Информационная система "Е-муфтият" будет создана по инициативе председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы. По информации ДУМК, в нее будут введены данные о священнослужителях, в том числе об уровне образования, научной степени, национальности, семейном положении. Кроме того, будут размещены данные о мечетях, имеющихся во всех регионах Казахстана, и другая интересующая мусульман информация.

- Сейчас время развития электронных технологий, - говорит Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. - Мир находится в процессе перехода к электронной системе и мы, священнослужители, не должны отставать от этой тенденции, поэтому я поручаю разработать и запустить этот проект.

Глава казахстанского духовенства надеется, что, помимо повышения эффективности работы, "Е-муфтият" будет оказывать положительное влияние на оптимизацию работы отдела кадров центрального аппарата ДУМК.

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