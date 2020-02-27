В школах Нур-Султана отменены занятия для учащихся 0-9 классов

Так же школьные занятия отменили в Костанае и Карагандинской области.

В связи с ухудшением погодных условий, для учащихся 0-9 классов школ Нур-Султана первой смены занятия отменены, сообщает zakon.kz.

27 февраля 2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются, – говорится в сообщении Управление образования города.

Отмена занятий произведена в связи с гололедом и усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Также занятий не будет в Темиртау и Караганде у школьников 0-9 классов первой и второй смены. Отмечается, что родители учащихся 10-11 классов могут принять решение по своему усмотрению.

В Костанайской области занятия отменили для учащихся 0-7 классов первой смены. В регионе бушует метель, ограниченна видимость.

В Павлодаре дома оставили учеников с 1 по 11 классы. В городе сильный гололед, вызванный дождем и ветер - 5-9 метров в секунду.

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