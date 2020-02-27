В трех областях Казахстана временно закрыты все дороги

По всей республике работает 729 единиц техники.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях временно закрыты все автодороги, ограничено движение в семи регионах, сообщает zakon.kz.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 25 участках протяженностью 3944 километра. Это 15,8% всех автодорог республиканского значения, - сообщила руководитель пресс-службы АО "НК "КазАвтоЖол".

По оперативной информации, опубликованной центром обработки данных на официальном электронном ресурсе компании "КазАвтоЖол", на территории Карагандинской области объявлен красный уровень опасности.

По всей республике работает 729 единиц техники.

"КазАвтоЖол" напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!