В селе Каскабулак Жамбылской области нет получателей АСП

Люди здесь инициативные и работящие - Сапарбаев.

В ходе рабочей поездки в Таласский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ознакомился с инфраструктурой, посетил ряд социальных, промышленных объектов и предприятия ЖКХ, на встречах с жителями обсудил волнующие их вопросы, передает zakon.kz.

В небольшом селе Каскабулак с 1937 года компактно проживает курдская диаспора, которая в основном занимается животноводством. Отличительной особенностью является тот факт, что здесь на протяжении последних лет не зарегистрировано ни одного преступления, как и нет ни одного получателя адресной социальной помощи. Люди здесь инициативные и работящие, но есть вещи, где без помощи государства не обойтись. К примеру, строительство школы, которая была сдана в 2018 году. Рабочую поездку по Таласскому району Бердибек Сапарбаев начал именно с посещения данного учебного заведения, в котором учатся 135 учеников. Как правило, в местных семьях по 5-6 детей, молодежи много, а в магазинах не продают алкоголь и сигареты.

Глава региона ознакомился с учебным заведением, а в местном клубе встретился с сельчанами.

Мы все – граждане Республики Казахстан, вместе пережили самые тяжелые годы – войну, разруху, и никому не позволим поставить под сомнение наше главное достояние – мир и дружбу в нашем обществе. Главное – уделять внимание воспитанию подрастающего поколения в духе национальных традиций и уважения старших, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Также глава региона пообещал оказать содействие в возведении моста через реку, которая разделяет село на две части.

Следующий объект - коммунальное предприятие "Игилик" обеспечивает теплом и горячей водой 70% населения города Каратау, а питьевая вода с недавних пор подается в круглосуточном режиме. Среди проблем руководитель ГКП Рашид Седалиев назвал необходимость строительства очистных сооружений и недостаток воды в связи с запуском новых заводов.

Во время посещения производства по выпуску цианида натрия ТОО "Талас инвестмент компани" директор предприятия Бактияр Алдашов рассказал о планах по запуску второй линии, что позволит увеличить объемы продукции с 15 до 30 тысяч тонн в год.

Расположенное неподалеку ТОО "Каратау ПРО" ежегодно производит 110 тысяч тонн мраморной муки и крошки, основного компонента сухих строительных смесей.

Одна из главных проблем Таласского района – это множество пустующих сооружений. К примеру, в Каратау еще с 90-х годов прошлого века остались 15 многоквартирных домов, покинутых жильцами. 10 из них сегодня в частной собственности. В первую очередь надо сосредоточиться на реанимации пяти домов, находящихся в коммунальной собственности, однако вызывает вопросы стоимость восстановительных работ.

Стоит ли выкупать и ремонтировать дома, которым больше 40 лет? Сколько бюджетных средств мы сэкономим на этом? Если стоимость строительства нового жилья и восстановления старого практически одинакова, не лучше ли возводить новые дома? – задал вопрос глава региона.

Во время посещения школы имени Ш.Уалиханова районного центра аким области подчеркнул, что учителя должны работать над повышением качества образования, уделять внимание всестороннему развитию детей. Только один отличник за последние несколько лет – не самый лучший показатель. Кроме того, здесь слабая материально-техническая база.

Ясли-сад "Астана" 2012 года постройки уже дал осадку, теперь необходимо 120 миллионов тенге на проведение работ по сейсмоусилению.

Проблема пустующих площадей остро стоит в селе Акколь, бывшем административном центре района. К примеру, в прошлом году к Каратаускому строительно-техническому колледжу был присоединен расположенный в данном селе колледж № 14. Фактически он прекратил свою работу, и теперь законсервированы сразу несколько зданий: помещения учебного корпуса, административный блок, общежитие. Местные власти предлагают открыть здесь реабилитационный центр на 200 мест, но что требует немалых затрат. Также пустует один из корпусов врачебной амбулатории, в планах – организовать школу-интернат для детей из отдаленных и небольших сел.

Похожая ситуация со школой имени Ы.Алтансарина, рассчитанной на 1100 учеников, но в настоящее время здесь получают образование только 190 детей.

На встрече с жителями села Акколь глава региона подчеркнул, что специалисты изучат вопрос дальнейшего использования пустующих зданий с точки зрения их эффективного использования для потребностей людей. Отвечая на вопрос о строительстве дороги Акколь-Койгельды стоимостью около 2,8 миллиарда тенге, Б. Сапарбаев отметил, что сумма немалая, поэтому проект необходимо тщательно изучить и только потом принять решение. Аналогичная ситуация с созданием водохранилища.

На встрече с активом аким Таласского района Бахыт Казанбасов вкратце доложил об итогах социально-экономического развития и ближайших планах. Жители подняли вопросы скорейшего восстановления жилых домов, выдачи микрокредитов предпринимателям.

Аким области отметил, что в районе развивается промышленность, а малому и среднему бизнесу необходимо активнее участвовать в государственной программе "Енбек". В планах областной власти – ревизия всех земель, восстановление ирригационной сети и увеличение поливных площадей. Тем более, что в текущем году в жамбылских водохранилищах аккумулировано влаги почти на треть меньше прошлогоднего объема. Поэтому в дальнейшем могут быть перебои с поливной водой.

Затронул он и проблему обеспечения региона собственным продовольствием.

32 гектара теплиц на всю область – это очень мало. Необходимо развивать предпринимательскую инициативу, использовать возможности программы развития моногородов. Что касается здравоохранения, беспокоит увеличение фактов детской смертности, - подчеркнул Сапарбаев.

Главное – мир и стабильность в обществе, только тогда можно говорить о росте экономики и повышении качества жизни, акцентировал аким области.

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