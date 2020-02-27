МИД обратился к казахстанцам из-за коронавируса
Сократите свои поездки и передвижения.
Фото : naviny.by27 февраля 2020, 12:02
На брифинге в министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров рассказал, что казахстанцев среди зараженных коронавирусом в мире не зарегистрировано, передает корреспондент zakon.kz.
Как вы знаете география коронавируса стремительно расширяется, поэтому министерство иностранных дел работает усиленно, наши загранучреждения ежечасно мониторят ситуацию. К счастью, среди зараженных и под подозрением граждан Казахстана нет, - сказал Смадияров.
При этом он призвал граждан по возможности отказаться от поездок.
Мы призываем граждан Казахстана придерживаться медицинских правил безопасности, сократить свои поездки и передвижения, если это возможно, - добавил официальный представитель.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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