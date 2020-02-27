Находящимся в Южной Корее казахстанцам рекомендовали вернуться домой

В настоящее время в Южной Корее находятся более 35 тысяч граждан Казахстана, из них нелегально - 12 тысяч.

На брифинге в министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров рассказал, что посольством Казахстана предприняты ряд мер по оповещению граждан о ситуации с коронавирусом в Южной Корее, передает корреспондент zakon.kz.

Как вчера объявили, авиарейсы будут сокращаться с 1 марта. Гражданам рекомендуем вернуться домой до вступления ограничений. Как только ограничения вступят, рейсы сократятся. Тот поток, который пожелает вернуться, рейсы не смогут обслужить. И им придется вылетать через третьи страны за другую сумму, - сказал Смадияров.

По его словам, посольством Казахстана предприняты ряд мер по оповещению граждан о ситуации с коронавирусом в Южной Корее.

Создан оперативный штаб, в мессенджере работает круглосуточный телефон горячей линии, ежедневно проводится постановка граждан на консульский учет. Число заразившихся и погибших растет, поэтому нужно быть предельно осторожными. Корея пока не закрывается, говорить об эвакуации пока рано. Будем наблюдать, - добавил он.

Как отметил официальный представитель, в настоящее время в Южной Корее находятся более 35 тысяч граждан Казахстана.

Из них нелегально около 12 тысяч. На консульском учете в нашем посольстве всего 848 человек. То есть несознательность многих наших граждан играет против них. Потому что в случае чрезвычайных ситуаций, как мы будем их искать, если мы даже не знаем, где они в этой стране находятся. Рекомендуем всем обратиться, несмотря на легальный или нелегальный статус, обратиться в консульский отдел нашего посольства. Это совершенно бесплатно и быстро, прием наш консул проводит ежедневно, без перерыва, - заключил Смадияров.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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