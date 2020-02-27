Казахстанцы замешаны в деле девушек, вернувшихся из сексуального рабства в Бахрейне

Сейчас эти девушки уже вернулись в Казахстан и с ними все хорошо.

На брифинге в министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров рассказал, что в деле девушек, вернувшихся в Казахстан из сексуального рабства в Бахрейне, замешаны наши граждане Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

"Как вы помните, чуть более недели назад мы освободили 21 гражданку Казахстана из сексуального рабства в Бахрейне. Это было совместно организовано правоохранительными органами Бахрейна и нашим посольством в Саудовской Аравии. Сейчас эти девушки уже вернулись в Казахстан. С ними все хорошо. Ведутся следственные мероприятия. Детали я раскрыть не могу. Там замешаны не только граждане других стран, но и Казахстана", - сказал Смадияров.

По его словам, это была большая организованная группа, которая занималась этим.

Как только следствие закончится и можно будет что-то объявить, мы обязательно объявим, - пообещал он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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