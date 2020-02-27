Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанцы замешаны в деле девушек, вернувшихся из сексуального рабства в Бахрейне

Сейчас эти девушки уже вернулись в Казахстан и с ними все хорошо.

Фото : Unsplash / Melanie Wasser27 февраля 2020, 12:42

На брифинге в министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров рассказал, что в деле девушек, вернувшихся в Казахстан из сексуального рабства в Бахрейне, замешаны наши граждане Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

"Как вы помните, чуть более недели назад мы освободили 21 гражданку Казахстана из сексуального рабства в Бахрейне. Это было совместно организовано правоохранительными органами Бахрейна и нашим посольством в Саудовской Аравии. Сейчас эти девушки уже вернулись в Казахстан. С ними все хорошо. Ведутся следственные мероприятия. Детали я раскрыть не могу. Там замешаны не только граждане других стран, но и Казахстана", - сказал Смадияров.

По его словам, это была большая организованная группа, которая занималась этим.

Как только следствие закончится и можно будет что-то объявить, мы обязательно объявим, - пообещал он.

Оксана Скибан, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты