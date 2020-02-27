Холдинг "Байтерек" ответил на критику Счетного комитета

Проверка до сих пор не завершена.

АО "НУХ "Байтерек" прокомментировал порталу zakon.kz информацию Счетного комитета в СМИ касательно неэффективного использования государственных ресурсов.

В первую очередь, хотелось бы отметить, что текущая проверка Счетного комитета проводится в Холдинге и его дочерних организациях с начала текущего года и до сих пор не завершена. При этом, выводы, изложенные в публикации, являются на наш взгляд поспешными и не объективными, так как сделаны на основе не завершившейся полной проверки деятельности группы Холдинга. Тем не менее, считаем необходимым прокомментировать некоторые моменты, - говорится в ответе Холдинга на запрос zakon.kz.

Редакция публикует текст ответа без изменений.

В публикации говорится, что "установлены системные проблемы, являющиеся причинами неэффективного использования государственных ресурсов и сдерживающие развитие рыночной экономики".

Холдинг "Байтерек" является институтом развития, деятельность которого направлена на развитие экономики нашей страны путем финансирования, инвестирования, субсидирования, гарантирования и страхования частных предпринимателей. Участвуя во многих государственных программах Холдинг по сути является финансовым оператором по доведению государственных мер поддержки в экономику страны.

С 2015 по 2019 годы из государственных источников Холдингом "Байтерек" получено порядка 1,2 трлн тенге, вместе с тем, обеспечено привлечение средств с рынков капитала в объеме 2 трлн тенге. Смешивая дешевые государственные источники с более дорогими с рынка, все указанные средства Холдингом направлены на инвестирование в экономику республики путем предоставления кредитов и прямых инвестиций предпринимателям нашей страны по относительно низкой ставке вознаграждения. Указанное смешивание источников финансирования позволяет увеличить объем поддержки со стороны государства участников экономики в 2-3 раза.

Были вопросы о завышенных ставках по кредитным средствам. При бюджетном кредитовании Холдинг "Байтерек" получает финансирование по относительно низким ставкам вознаграждения, при этом, предоставление финансирования предпринимателей осуществляется по ставкам от 6% до 9% годовых. Причинами формирования таких ставок вознаграждения является увеличение объема финансирования для предпринимателей, когда к привлекаемым из бюджета средствам добавляются финансовые ресурсы с рынка капиталов по рыночным ставкам, которые составляют от 11% до 14% годовых. Смешивая государственные ресурсы с рыночными Холдинг "Байтерек" увеличивает объем финансирования в 2-3 раза, при этом, средневзвешенная ставка стоимости данного фондирования составляет 6-9% годовых.

В Счетном комитете утверждают, что "по-прежнему отсутствует прозрачность в процедурах закупок, большая часть средств холдингов продолжает размещаться неконкурентным способом".

Холдинг "Байтерек" стремится к справедливым и честным закупкам. Объявления и результаты итогов проводимых закупок холдинга "Байтерек" размещаются в отрытом доступе на портале MITWORK по адресу. Заинтересованные потенциальные поставщики могут зарегистрироваться на этом портале и участвовать в проводимых закупках.

С 2019 года объявления о закупках Холдинга также размещаются на портале "Единое окно закупок" (eoz.kz) ТОО "Центр мониторинга и экспертизы рынка" НПП "Атамекен", который путем интеграции объединил пять основных закупочных площадок (АО "ЦЭФ", Евразийский электронный портал АО "НУХ "Байтерек", АО "НУХ "КазАгро", АО "ФНБ Самрук Казына" и АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry"), позволяющий бизнесу видеть емкость рынка, а также существенно увеличить доступность, прозрачность проводимых Холдингом закупок.

Кроме того, с текущего года Холдинг осуществляет закупки в соответствии с едиными Правилами закупок для субъектов квазигосударственного сектора, разработанными уполномоченным органом по закупкам (МФ РК) и вступившими в силу 1 января 2020 года.

В свою очередь, Холдинг "Байтерек" поддерживает инициативу по принятию единого закона по закупкам и проведению процедур на централизованной платформе.

По поводу того, что "объем выплачиваемых государству дивидендов несоразмерен полученному чистому доходу" и другие касающиеся этого замечания, хотелось бы напомнить, что Холдинг "Байтерек", являясь институтом развития согласно своей стратегии, не имеет приоритета в получении прибыли. Наша цель быть безубыточными и инвестировать как можно больше денежных средств в экономику страны путем кредитования, инвестирования, гарантирования, субсидирования и страхования (линейка инструментов Холдинга) предпринимателей крупного, среднего и малого бизнеса.

Учитывая финансовые инструменты оперируемых Холдингом и их признание в финансовой отчетности (переоценка, создание резервов и провизий), зачастую согласно Международным стандартам финансовой отчетности, чистая прибыль Холдинга состоит в большей части из неденежных поступлений. А денежная часть должна направляться на реинвестирование путем предоставления нового финансирования для предпринимателей страны с целью снижения ставок вознаграждения.

Дополнительно, необходимо учитывать резервы, создаваемые Холдингом за счет получаемой прибыли для покрытия возможных убытков в будущем. При невозможности возврата кредитных ресурсов предпринимателями страны, Холдинг закрывает перед бюджетом или иными источниками задолженность за счет указанных накопленных резервов.

В этой связи, дивидендная политика Правительства по отношению к квазигосударственному сектору должна учитывать специфику деятельности институтов развития и принимать решение по выплате дивидендов только с тех организаций квазигосударственного сектора, которые созданы и действуют для генерации прибыли на активы государства.

"Счетным комитетом дано заключение о целесообразности оптимизации отдельных компаний квазигоссектора с учетом схожести выполняемых ими функций и наличия конкурентного рынка".

По поводу этого, хотим сообщить, что по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Холдинг "Байтерек" уже проводит планомерную работу по оптимизации своих "дочерних" компаний.

С прошлого года проводится оптимизация жилищного блока на базе 3-х организаций (АО "Байтерек девелопмент", АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства") путем создания Единого оператора, которому будут переданы функции финансирования, субсидирования и мониторинга жилищного строительства. Окончательно компании объединятся осенью 2020 года. Ожидается, что оптимизация деятельности жилищного блока Холдинга позволит сократить общие административные расходы на 25-30% и штатную численность до 30%. Таким образом, структура Холдинга будет значительно оптимизирована уже в текущем году.

Стоит учитывать, что Холдинг "Байтерек" является оператором ключевых государственных программ – "Дорожная карта бизнеса", "Нұрлы жер", "Государственная программа индустриально-инновационного развития", "Нұрлы жол". Деятельность Холдинга, как института развития, направлена на финансирование и открытие крупных производств, поддержку малого и среднего бизнеса, экспортеров, обеспечение населения доступным жильем.

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