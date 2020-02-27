Дети будут ездить бесплатно в автобусах Нур-Султана

Бесплатный проезд в автобусах начнет действовать с 28 марта.

С 28 марта 2020 года в столице введут бесплатный проезд для всех несовершеннолетних, передает zakon.kz.

В ходе переговоров с перевозчиками акимом города принято решение ввести бесплатный проезд для лиц, не достигших 18-летнего возраста. Это также распространяется на детей из пригорода столицы, сообщается на сайте акима столицы.

Бесплатный проезд в автобусах начнет действовать с 28 марта. До этого времени проведут подготовительные работы: дадут разъяснения участникам общественного транспорта, детям необходимо приобрести именные транспортные карты (у кого есть - нет необходимости менять на новую).

Валидация транспортной карты в автобусе (включительно для тех, у кого бесплатный проезд) остается обязательной, так как на основе данных составляются маршруты общественного транспорта. Стоимость проезда в общественном транспорте для пассажиров в возрасте от 7 до 15 лет составляла 40 тенге, с 15 лет –90 тенге. Также бесплатный проезд сохраняется для льготных категорий граждан, - сообщили в акимате.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!