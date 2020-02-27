Скончался Бахтай Сапеев

Бахтай Сапеев - дядя боксера Серика Сапиева.

Скончался мастер спорта СССР международного класса Бахтай Сапеев, передает zakon.kz.

На сайте Казахстанской федерации бокса размещено соболезнование семье Сапиевых.

Казахстанская федерация бокса выражает соболезнование родным и близким семьи Сапиевых в связи с утратой Бахтая Сапеева. Бахтай Сапеев - мастер спорта СССР международного класса. Он был в составе сборной Советского Союза, был победителем матчевой встречи СССР – США, выигрывал чемпионат СССР. Чемпион СССР по боксу, - сказано в сообщении.

Бахтая Сапеева называли "мастером кожаной перчатки", так как в советские времена он достиг больших высот в боксе. Бахтай Даутулы Сапеев дважды выигрывал чемпионат Казахской ССР (1972-1973 годов), столько же раз становился серебряным призером первенства СССР (1973-1974 годов), был бронзовым призером чемпионата СССР (1976), победителем игр "Дружба" (1972 год), победителем матчевой встречи Казахстан - США (1974 год).

Бахтай Сапеев - дядя боксера Серика Сапиева - чемпиона мира 2005 и 2007 годов, олимпийского чемпиона 2012 года, Заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, обладателя Кубка Вэла Баркера 2012 года. Ныне он является председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

В интервью казахстанскому СМИ Sports.kz Серик Сапиев отмечал влияние именитого в спорте дяди.

Да. Его зовут Бахтай Сапеев. Мастер спорта СССР международного класса. Входил в состав сборной Советского Союза, был победителем матчевой встречи СССР – США, выигрывал чемпионат СССР. Фамилии у нас чуть-чуть отличаются – у моего отца при получении паспорта одну букву перепутали, - говорил он.

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