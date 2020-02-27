Соколов-балобанов на миллиарды тенге незаконно вывезли из Казахстана

Следственные мероприятия продолжаются.

КНБ РК пресек канал незаконного вывоза соколов-балобанов, передает zakon.kz.

Комитетом национальной безопасности в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территориях Шымкента, Мангистауской, Жамбылской и Туркестанской областей пресечена незаконная деятельность ряда транснациональных группировок. Подозреваемые продолжительное время занимались нелегальным отловом краснокнижных соколов-балобанов для их последующего контрабандного вывоза через казахстанско-узбекскую и казахстанско-кыргызскую границы в страны Ближнего Востока, - сказано в сообщении пресс-службы КНБ РК.

По расчетам специалистов, ущерб государству от незаконной деятельности этих преступных групп оценивается в несколько миллиардов тенге.

В отношении организаторов и участников заведены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 339 УК РК.

Следственные мероприятия продолжаются.

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