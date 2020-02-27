Кыргызский депутат недоволен продажей воды Казахстану

В парламенте Кыргызстана заслушали отчет правительства о подготовке к проведению весенне-полевых работ.

Кыргызский депутат Мыктыбай Абдылдаев пожаловался на то, что правительство продает воду Казахстану в то время, как местным фермерам ее не хватает, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

В парламенте Кыргызстана, сегодня, 27 февраля, заслушали отчет правительства о подготовке к проведению весенне-полевых работ.

Отвечая на вопросы депутатов, заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Абдибай Джайлообаев напомнил, что Орто-Токойское водохранилище имеет объем воды 470 миллионов кубометров, из которых определенную долю имеет Казахстан. В ответ депутат Мыктыбек Абдылдаев заявил, что в Орто-Токойском водохранилище уже в середине июня нет воды.

Скажу открыто: продаем воду, а нашим фермерам не хватает запасов. Мы своим фермерам же должны давать воду в полном объеме, — сказал он.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов с ним не согласился. Он рассказал, что есть соглашение с Казахстаном, по которому 52 процента воды остается для орошения в Кыргызстане, а 48 процентов уходит в Казахстан.

Ранее сообщалось, что 2020 год ожидается маловодным. По их данным, в Токтогульском водохранилище запасов меньше, чем должно быть по прогнозу.

В Кыргызстане 1 миллион 290 гектаров занимают посевные площади.

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