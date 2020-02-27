Более тысячи абортов в год делают несовершеннолетние в Казахстане

Все это должно быть легально, чтобы врачи могли такие ситуации контролировать.

О проблеме абортов рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает zakon.kz.

Мы совместно с НПО и международными организациями постоянно этой проблемой занимаемся, Всемирный фонд народонаселения ООН также помогает в этом. По их исследованиям, которые были проведены в возрастной категории 16-18 лет, мы ежегодно фиксируем порядка 4,8-5 тысяч беременных. К сожалению, имеются факты раннего вступления в половую жизнь. При этом, порядка 1,2-1,3 тысяч абортов в год регистрируется в этой категории населения, - отметил он на встрече с журналистами.

По его словам, это не всегда проводится в защищенной форме, в безопасных условиях, в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями.

Почему это важно? Все это должно быть легально, чтобы врачи могли такие ситуации контролировать. Если придет беременная девочка, то участковый врач или врач Молодежного центра здоровья, которые мы создаем в поликлиниках, они будут настаивать, чтобы такое решение принималось с родителями. Они должны объяснить, почему и чем это опасно. Прерывание беременности вне медицинского учреждения очень опасно. Девочка может лишиться не только здоровья, но и возможности стать мамой в будущем, и даже лишиться жизни, - сказал министр.

Он уточнил, что эта проблема существует и закрывать на нее глаза нельзя.

Многие говорят, что это вопрос не школы, а родителей. Но, к сожалению, далеко не все родители понимают эту ситуацию должным образом. Поэтому, наша позиция в Кодексе (о здоровье народа) была такой, чтобы школы несли определенную ответственность и проводили конкретные программы. Речь идет об охране репродуктивного здоровья. Чтобы детей учили охранять свое здоровье, в том числе и репродуктивное, - сказал он.

Кроме того, нужно, чтобы медицинские работники, которые работают с детьми, могли принять своевременные предупредительные меры.

Никто не говорит о том, что мы будем проводить им аборты, мы отказались от этого. Без решения родителей этого не будет. А после 18 лет человек сам может принимать решение. Сейчас, консенсус, которого мы достигли, говорит о том, что дети могут обращаться в медицинские учреждения, получать профилактические, то есть консультативные услуги. Их могут обследовать диагностически и порекомендовать какие-то лечебные услуги, за исключением хирургических вмешательств, в том числе и прерывания беременности, - заключил Биртанов.

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