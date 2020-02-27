Осужденный на 8 лет чиновник сделал обращение

Чиновники Семея взглянули на жизнь своих бывших коллег за колючей проволокой.

Осужденный, проработавший 30 лет в государственной службе, призвал молодых чиновников не совершать преступление, сообщает zakon.kz.

Руководители государственных служб города Семея посетили колонию максимальной безопасности. Чиновники своими глазами взглянули на жизнь бывших коллег за колючей проволокой.

Колония максимальной безопасности ОВ 156/14 является единственным учреждением, где все бывшие государственные служащие совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления отбывают свое наказание. К таковым относятся и коррупционные преступления.

Чиновники посетили столовую, спальные и рабочие места экс-осужденных и встретились с ними.

Один из заключенных - бывший чиновник призвал молодых не совершать преступлении.

Проработал в государственной службе 30 лет, после выхода на засуженный отдых, стал работать адвокатом, однако после получил за вымогательство 8 лет, из которых 3 года уже позади. Я хочу Вам сказать, чтобы Вы придерживались к этике, работали честно, не совершали коррупционных преступлений и не попадали в места лишения свободы. Помните, что за легкой наживой можете очернить свою семью, родных, близких и поставите крест на свою карьеру и на карьеру родных.

С января месяца антикоррупционной службой проведены уже несколько экскурсий для чиновников по всей Республике, в целях предотвращение госслужащими коррупционных преступлении.

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