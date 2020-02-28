Из-за коронавируса 3 000 иностранных туристов отменили визит в Казахстан

Сколько денег потеряли или потеряют туроператоры пока сказать трудно.

Туристический бизнес в Казахстане переживает не лучшие времена. Виной тому все тот коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Отечественные операторы уже подсчитали, что на время запрета перелетов в Китай они могут потерять около 17 тысяч туристов. И это только на Хайнань.

По словам специалистов, если этот запрет продержится до июля месяца, то потери компаний составят порядка 17000 человек необслуженных. Около 3 тыс. иностранных туристов, собиравшихся в Нур-Султан, отменили свои брони в Казахстан.

Сколько денег потеряли или потеряют туроператоры пока сказать трудно. Но уже сейчас понятно, что ущерб может быть немаленьким, учитывая специфику туристической отрасли.

Ситуация усугубляется тем, что каждый день в разных странах выявляют новые случаи коронавируса. В этой зоне - практически вся Европа. Сегодня этот список пополнила Македония и Финляндия. В Минздраве Германии прямо заявили, что страна на пороге эпидемии.

Вирус вчера обнаружили и в Бразилии. В США количество зараженных увеличилось до 60 человек.

Пока самым безопасным направлением в плане отдыха остается Египет, говорят специалисты. Но это ровно до того момента, пока там не обнаружат очередного больного. На днях такое уже происходило с Грузией. Пока же все в напряжении и ждут, когда хоть кто-то объявит о победе над опасной инфекцией.

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