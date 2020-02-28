Германия объявила о начале эпидемии коронавируса в стране

В общей сложности 10 человек заразились коронавирусом за последние несколько дней в Германии.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил о "начале эпидемии" в стране. В стране появилось несколько новых случаев опасной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По словам министра, цепочки, по которым идет заражение коронавирусом SARS-CoV-2, с недавнего времени стало крайне сложно отследить — и из-за этого неясно, приведет ли нынешняя стратегия борьбы с вирусом к ограничению его распространения.

В общей сложности 10 человек заразились коронавирусом за последние несколько дней в Германии: четыре человека в Баден-Вюртемберге и пять человек в Северном Рейне-Вестфалии.

Эпидемия коронавируса нового типа стремительно распространяется по всей Европе. Первые случаи заболевания зафиксированы в Австрии, Дании, Эстонии, Хорватии, Швейцарии, Греции, в материковой части Испании и Румынии.

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