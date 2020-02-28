Участники несостоявшегося кокпара избили плетками людей

Предположительно инцидент произошел близ Шымкента.

В соцсетях распространяются видеоролики жестких разборок между участниками кокпара, сообщает zakon.kz.

В сообщении указывается, что все это происходило недалеко от Шымкента.

Судя по кадрам видео, между собравшимися на поле по неизвестной причине произошел конфликт. Мужчина с микрофоном в руках призывает конфликтующих успокоиться, после чего объявляется, что кокпара не будет.

Кокпар - одна из наиболее популярных казахских игр, где конные всадники борются за тушу козла. Игра распространена не только в Казахстане, но и у других народов Средней Азии.

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