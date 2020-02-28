Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Участники несостоявшегося кокпара избили плетками людей

Предположительно инцидент произошел близ Шымкента.

Фото : life-on-earth.ru28 февраля 2020, 11:53

В соцсетях распространяются видеоролики жестких разборок между участниками кокпара, сообщает zakon.kz.

В сообщении указывается, что все это происходило недалеко от Шымкента.

Судя по кадрам видео, между собравшимися на поле по неизвестной причине произошел конфликт. Мужчина с микрофоном в руках призывает конфликтующих успокоиться, после чего объявляется, что кокпара не будет.

Кокпар - одна из наиболее популярных казахских игр, где конные всадники борются за тушу козла. Игра распространена не только в Казахстане, но и у других народов Средней Азии.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты