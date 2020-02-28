Дарига Назарбаева: Ситуация в АПК требует профессионального разговора и диалога с обществом

Почему при самом трепетном отношении нашего народа к родной земле, сельское хозяйство на протяжении многих лет остается одной из самых проблемных отраслей экономики? - спикер Сената.

В Сенате Парламента РК проходят парламентские слушания по вопросам развития агропромышленного комплекса, передает zakon.kz.

Сегодня мы с вами обсуждаем вопрос, наверное, самый волнующий для каждого казахстанца – вопрос развития аула, нашей земли, наших земельных ресурсов. Что значит аул для каждого из нас? Это колыбель нашей национальной идентичности. Корни казахского самосознания лежат здесь, это источник нашего патриотизма и хранилище исконных традиций, - сказала спикер палаты Дарига Назарбаева, открывая слушания.

Она отметила, что вопросы развития АПК затрагивают не только 42 процентов казахстанцев, проживающих в сельской местности, но и все население нашей страны.

Сельское хозяйство – стержневая отрасль экономики Казахстана. Казахстан всегда славится своим зерновым производством. А животноводство исторически всегда было неотъемлемой частью уклада жизни нашего народа, интуитивно близкой и понятной каждому казаху на генном уровне.

Так почему же, при всех природных и исторических предпосылках, недостижимым остается объем отечественного производства на уровне 80 процентов потребляемых продуктов питания? Именно этот уровень необходим для устойчивости и внутренней экономической безопасности страны? Почему при самом трепетном отношении нашего народа к родной земле, сельское хозяйство на протяжении многих лет остается одной из самых проблемных отраслей экономики? – задалась вопросами глава Сената.

Она отметила, что сложившаяся ситуация требует широкого профессионального разговора и диалога с обществом – особенно с жителями сельских регионов.

По словам Дариги Назарбаевой, в преддверии парламентских слушаний депутатами Сената была проделана большая организационная и содержательная работа. Проведены десятки встреч с представителями профильных ведомств, государственных корпораций, представителями профессиональных объединений аграриев, с работающими в сельском хозяйстве людьми в регионах. Был собран уникальный и противоречивый по глубине осмысления проблем отрасли материал.

Несмотря на то, что количественные и процентные показатели АПК растут, мы видим, что на протяжении последних 10 лет отрасль стагнирует. Доля сельского хозяйства в ВВП за последние 10 лет не превышала 5 процентов, а в последние годы неуклонно снижается, - сказала она.

Спикер Сената также отметила, что в сельском хозяйстве, по данным комитета по статистике, средняя заработная плата на 1 января этого года была самой низкой по отраслям экономики.

Годы постоянного и, зачастую, бессистемного реформирования аграрного сектора страны привели к кризису в сельском хозяйстве, резкому спаду производства, снижению реальных доходов производителей, росту неравенства цен на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие, и другим негативным явлениям, - продолжила она.

При этом, по ее словам, наибольшей деформации в период реформ подвергся человеческий фактор, что выразилось в:

- обесценивании сельскохозяйственного труда;

- сокращении числа рабочих мест и уровня занятости на селе;

- сужении аграрного рынка труда и увеличении коэффициента напряженности;

- сокращении объектов социальной инфраструктуры, социально-бытовых услуг.

Сокращается численность сельских жителей, постепенно исчезают целые населенные пункты.

Качество жизни сельчан страдает от отсутствия доступа к объектам инфраструктуры. В таких условиях социальное самочувствие жителей не может быть удовлетворительным и формировать желание оставаться в родном селе.

Дарига Назарбаева также напомнила, что все эти вопросы не оставались без внимания государства. Так, начиная с 2010 года, в Казахстане были приняты 3 госпрограммы. Третья действующая госпрограмма развития АПК завершится в 2021 году. За период с 2017 по 2021 годы предполагается увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза.

Согласно данным Комитета по статистике, валовый выпуск продукции сельского хозяйства с 2017 по 2019 годы не превышал 4,5 триллиона тенге, тогда как к 2021 году, в рамках программы по развитию сектора, он должен вырасти до 8,2 триллиона тенге. За 3 года реализации программы уже потрачено около 2 триллионов тенге только на субсидирование отраслей АПК.

Казалось бы, государством постоянно предпринимаются меры по улучшению ситуации, создаются предпосылки для активного развития отрасли. Сельское население становится получателем наибольшего числа пособий и льгот по реализуемым госпрограммам. Но несут ли эти программы реальный достаток жителям аула? – сказала она, заметив при этом, что необходимо разобраться в том, что на самом деле мешает успешной реализации и результативности государственных программ.

Очевидно, что при их разработке допускаются системные ошибки, которые, не смотря на все усилия государства, не дают отрасли выйти из состояния многолетней стагнации, - отметила спикер.

По ее мнению, необходим широкий диалог о развитии сельского хозяйства с представителями агропромышленного комплекса и государственных ведомств, ученых и экспертов, депутатов местного самоуправления и жителей сел и аулов.

Ни у кого сегодня нет готовой формулы. Наша задача через всестороннее открытое и честное обсуждение увидеть и оценить ситуацию комплексно. И выбрать свой, казахстанский путь развития сельского хозяйства, хорошо изучив также и опыт успешных стран. И взять на себя ответственность за результат, - резюмировала Дарига Назарбаева.

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