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В первый день весны ожидается теплая погода 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : natworld.info28 февраля 2020, 12:47

В выходные дни в Казахстане ожидается теплая погода без осадков, передает zakon.kz.

После метелей и снегопадов вызванных арктическим холодным фронтов, на Казахстан сместился антициклон. С ним-то в большинстве областей республики в выходные в последний день календарных зимы и первый день весны ожидается теплая и без осадков погода, из опасных явлений только ночные и утренние туманы, значительно ухудшающие видимость. Ну, а на западные области уже переместились очередные фронты, поэтому здесь пасмурная погода с осадками, гололедом и сильным порывистым ветром. И по-прежнему на всей территории Казахстана температура выше средней многолетней, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области 29 февраля местами ожидается туман. Ночью местами гололед. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 29 февраля ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %


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