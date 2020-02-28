100 тысяч поддельных евро намеревались распространить по Казахстану

В составе организованной преступной группы состояли граждане РК, Российской Федерации и Грузии.

В Северо-Казахстанской области пресекли канал поставки фальшивых евро, передает zakon.kz.

Сотрудники Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресекли канал поставки в Казахстан фальшивых денежных купюр номиналом 500 евро.

По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ДЭР изобличена группа лиц, занимавшихся сбытом фальшивых денег на территории Республики Казахстан. В составе организованной преступной группы состояли граждане РК, Российской Федерации и Грузии, - сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Сообщается, что в январе текущего года гражданину России передали поддельные деньги в сумме 100 000 евро для дальнейшего распространения в Казахстане.

В ходе задержания обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 2 000 000 тенге, 30 000 российских рублей и 136 поддельных купюр номиналом 500 евро на общую сумму 68 000 евро. На сегодняшний день постановлением Специализированного следственного суда Петропавловска в соответствии со ст.147 УПК РК подозреваемые лица содержатся под стражей. По данному факту зарегистрированы досудебные расследования по ст.ст.264 ч.1 (наказание в виде лишения свободы на срок до 10 до 15 лет), 231 ч.2 п.1 (наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества) УК РК, - отметили в ведомстве.

За последние два года на территории нашей страны было выявлено 18 случаев сбыта фальшивых банкнот, изъято 533 купюры номиналом 500 евро на сумму 266 500 евро (эквивалентно свыше 110 млн.тенге).

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК рекомендует быть бдительнее и обменивать валюту в банках с требованием чека.

Если вам стали известны факты фальшивомонетничества, сообщите в Комитет по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920. Для того, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков запомните самые простые правила распознания поддельных купюр номиналом 500 евро:

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