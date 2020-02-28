Мир в долгу перед городом Ухань - посольство Китая в Казахстане

Отмечается, что вирус не имеет границ.

В Twitter посольства Китая в Казахстане сегодня, 28 февраля, опубликовали странные твиты, передает zakon.kz.

В этой борьбе с вирусом Китай стоит на передовой и, понеся огромные человеческие жертвы, удостоился уважения и высокой оценки многих стран и международных организаций, в том числе ВОЗ. По словам эксперта ВОЗ, Китай выиграл для мира драгоценное время. Мир в долгу перед городом Ухань, - говорится в сообщении.

В одном из твитов написано, что эпидемия стала зеркалом, через призму которого можно узнать, кто искренне сопереживает, кто злорадствует, или "бьет лежачего".

Всему есть свой срок, вирус рано или поздно пройдет. Каждый получит то, что заслужил.

Отмечается, что вирус не имеет границ.

Это общее зло для всего мира, необходимо с ним бороться, объединившись плечом к плечу, а не подкапываться под других. Никто не застрахован от него и не должен использовать вопрос в своих корыстных целях. Как говорится, не плюй в колодец, из которого пьешь, - написано на официальной странице посольства в Twitter.

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