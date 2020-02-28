Паводки-2020: обратный отсчет

Насколько готовы экстренные службы?

Этой зимой во многих регионах страны уровень выпавших осадков значительно превысил средние значения за последние десятилетние наблюдения, а значит можно сказать уверенно, что паводкам в Казахстане быть. Прийти они могут уже совсем скоро, поэтому уже сейчас на борьбу с ними из бюджета выделяют миллиарды тенге. В общем можно сказать, что к ним готовятся, а соответствующие органы еще и тренируются.

Так, по утверждению самих участников, учения "Паводки Коктем 2020" - прошли идеально. Традиционно руководство рапортует – "К приходу большой воды готовы". Спасательные расчеты на тренировках все сделали складно и быстро.

На сегодняшний день со стороны местных исполнительных органов со стороны департамента по ЧС и других органов принимаются все максимально возможные меры, чтобы предотвратить или, так скажем, минимизировать последствия прохождения весеннее-паводкого периода, - говорит заместитель ДЧС ВКО Александр Титов.

Но всем, по крайней мере в восточном Казахстане, памятна весна 2018-го. Тогда тоже проводили учения и думали, что готовы. Но число затопленных домов по региону исчислялось сотнями. А средства на ликвидацию последствий – миллиардами.

То подтопление пережили. Но вопрос в другом: были ли сделаны выводы? Тогда в 2018 году в поселке Новая Согра на улицах глубина потока талых вод достигала одного метра. В экстренном порядке эвакуировали людей, копали водоотводные каналы, создавали различные комиссии, чтобы посчитать нанесенный жителям ущерб. Прошло два года. Но, кажется, что чиновники забыли, чем могут обернуться горы снега, которые за всю зиму с улицы ни разу не вывозили.

Пенсионер Александр Танин эту весну ждет с ужасом. Прямо напротив его дома самая большая гора снега, растаяв, которая ручьем направиться к нему в ограду: "Ну а мы что сделаем? Я пенсионер. Жена пенсионер, после того потопа у нее 2 кредита и у меня 2 кредита. Компенсацию нам дали. Миллион. Что это такое? Тогда мы к этому миллиону, еще три положили…", — рассказывает, как пытался восстанавливать свой дом после паводка 2018 года Александр Иванович.

Паводки-2020. Скоро. Во многих регионах Казахстана.

Насколько готовы экстренные службы? В каком состоянии каналы водоотведения? И что говорят те, кто уже переживал наводнения? Расскажет корреспондент "Первого канала "Евразия" Юлия Ефремова. Смотрите в программе "Аналитика" в это воскресенье, 1 марта в 20.00.

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