Ливия потеряла от падения добычи нефти $2,3 млрд с начала года

В стране продолжается политическая нестабильность.

Национальная нефтяная компания Ливии подсчитала, что страна потеряла от падения добычи нефти с начала года $2,3 млрд, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В Ливии добыча нефти упала в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 28 февраля, суточная добыча нефти в стране составила 120 тыс. баррелей, тогда как до 18 января, когда Ливийская национальная армия генерала Хафтара заблокировала морские порты для экспорта сырья, в стране производилось 800 тыс. б/с. В норме ливийская добыча в 2019 году достигала 1,1 млн б/с.

По оценке NOC, Ливия теряет более $61 млн в день после блокировки поставок.

В 2011 году после свержения режима Муаммара Каддафи в стране началь война за власть между различными группировками. В настоящее время в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное правительство национального согласия и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

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