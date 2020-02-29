Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ливия потеряла от падения добычи нефти $2,3 млрд с начала года

В стране продолжается политическая нестабильность.

Фото : Pixabay29 февраля 2020, 02:03

Национальная нефтяная компания Ливии подсчитала, что страна потеряла от падения добычи нефти с начала года $2,3 млрд, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В Ливии добыча нефти упала в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 28 февраля, суточная добыча нефти в стране составила 120 тыс. баррелей, тогда как до 18 января, когда Ливийская национальная армия генерала Хафтара заблокировала морские порты для экспорта сырья, в стране производилось 800 тыс. б/с. В норме ливийская добыча в 2019 году достигала 1,1 млн б/с.

По оценке NOC, Ливия теряет более $61 млн в день после блокировки поставок.

В 2011 году после свержения режима Муаммара Каддафи в стране началь война за власть между различными группировками. В настоящее время в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное правительство национального согласия и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты