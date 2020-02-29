Жамбылцы отметили День благодарности

Аким области повышенное внимание уделяет вопросам развития молодежи, формированию принципов толерантности и высокой культуры общения.

В этот по-весеннему солнечный и теплый день площадь историко-этнокультурного комплекса "Көне Тараз" с раннего утра была заполнена жамбылцами, многие из которых облачились в национальные костюмы, сообщает zakon.kz.

Образовался настоящий круг дружбы многонационального Тараза, красочная палитра из улыбающихся людей, звуков различных инструментов, столов с блюдами на любой вкус.

Прекрасной погоде соответствовало праздничное настроение людей, которое передалось гостю, народному артисту Казахстана Тунгышбаю Жаманкулову, вместе с акимом области Бердибеком Сапарбаевым заглянувшего в импровизированные шатры, где представители этнокультурных центров угощали кулинарными вкусностями, а некоторые даже организовали музыкальное сопровождение.

Круг дружбы продолжили местные предприниматели, представившие мясные и молочные изделия, мед и фрукты.

Затем действо переместилось на главную сцену, фоном которой служил огромный экран, транслировавший сюжеты о единстве и многообразии казахстанского народа.

Именно это и есть наше главное завоевание, - отметил в своем выступлении аким области Бердибек Сапарбаев. – Мир и спокойствие в обществе есть непреложная основа развития всех других сегментов: экономики, культуры, науки… Казахский народ всегда отличало милосердие, доброта и любовь к ближнему. Мы должны продолжать и свято хранить ценности и традиции наших предков. В течение 30 лет независимости Елбасы, Первый Президент Нурсултан Назарбаев стал инициатором создания уникальной казахстанской модели развития межнациональных и межконфессиональных отношений, именно в нашей стране впервые был создан такой институт общественного согласия, как Ассамблея народа Казахстана. Здоровья и благополучия вашим семьям, пусть на нашей земле всегда царят мир и согласие! – резюмировал глава региона.

О том, что казахи протянули руки помощи депортированным народам в самые тяжелые годы, делились с ними последним куском хлеба, говорил в своем выступлении Тунгышбай Жаманкулов. А лидер курдской диаспоры Сабри Асанов выразил большую благодарность казахам за широту души и глубину сердец.

На сцену выходили и представители других этносов, населяющих область, в регионе проживают представители более 100 национальностей.

Глубоким смыслом была наполнена финальная сцена, когда жамбылцы в национальных костюмах проникновенно исполнили песню "Атамекен" и выпустили в небо символов мира – белых голубей.

Аким области повышенное внимание уделяет вопросам развития молодежи, формированию принципов толерантности и высокой культуры общения. Согласна с ним и полячка Наташа Калькова, прабабушка которой была выслана в казахские степи еще в 30-х годах прошлого века.

В моей семье из поколения в поколение передаются истории о том, как казахи помогали польским переселенцам обустроиться и выжить в это нелегкое время, - говорит молодая девушка.

Студентка колледжа Асия Бешли-оглы считает, что необходимо устраивать как можно больше подобных мероприятий, где молодежь могла бы общаться друг с другом, налаживать контакты и, быть может, даже создавать семьи.

Хуршед Эшматов отметил, что в области проживают более тысячи таджиков, которые активно участвуют в общественной жизни региона и вносят свой вклад в социально-экономическое развитие.

Украинка Татьяна Полищук не видит особых причин для беспокойства, в Казахстане межнациональное согласие находится на высоком уровне, в чем немалая заслуга Елбасы Нурсултана Назарбаева. С ней согласна и руководитель уйгурского ЭКО Мухаббат Турдыева.

Преподаватель военной кафедры ТарГУ Оналбек Курманбек подчеркнул, что миролюбие и уважительное отношение к другим народам является главной чертой казахского народа.

Масштабные праздничные мероприятия прошли во всех населенных пунктах области. В этот день глава региона также побывал в сёлах Каракемер, Масанчи и Сортобе, поздравил жителей с праздником, призвал к сохранению единства, мира и согласия обществе.

В целом, День благодарения – это яркий праздник казахстанского патриотизма, единства и дружбы, ключевая цель которого - воспитание у подрастающего поколения чувства толерантности, уважения и дружелюбия друг к другу, укрепление межэтнического согласия и межнациональных отношений в Казахстане.

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