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Трассу Нур-Султан − Щучинск закрыли для всех видов транспорта

Причина гололед на дорогах.

Фото : Профиль1 марта 2020, 10:47

В связи с ухудшением погодных условий, трассу Нур-Султан − Щучинск закрыли для всех видов транспорта, сообщает zakon.kz.

Сообщение было опубликовано на официального сайте акимата столицы.

1 марта в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на трассе Нур-Султан − Щучинск, − говорится в сообщении iKOMEK 109.


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