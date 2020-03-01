Трассу Нур-Султан − Щучинск закрыли для всех видов транспорта
Причина гололед на дорогах.
Фото : Профиль1 марта 2020, 10:47
В связи с ухудшением погодных условий, трассу Нур-Султан − Щучинск закрыли для всех видов транспорта, сообщает zakon.kz.
Сообщение было опубликовано на официального сайте акимата столицы.
1 марта в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на трассе Нур-Султан − Щучинск, − говорится в сообщении iKOMEK 109.
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