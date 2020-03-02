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ЕС объявил об экстренном заседании

Где обсудят ситуацию в Сирии.

Фото : Pixabay2 марта 2020, 01:31

Главы МИД стран ЕС соберутся на экстренное заседание в ближайшие дни, сообщает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

На ближайшей неделе я созываю экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, чтобы обсудить сложившуюся вокруг Идлиба ситуацию, в том числе по запросу главы МИД Греции, - заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В МИД Турции заявили, что более 100 тысяч беженцев пересекли границу с ЕС.

По состоянию на 19:40, число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100577 человек, - значится в сообщении внешнеполитического ведомства Турции.

При этом власти Греции сообщили, что не впустили 10 тысяч мигрантов, применив против них тяжелые водометы и слезоточивый газ.


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