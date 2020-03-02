Списание долгов по кредитам: акция завершена, повторение пока не планируется

Данная акция была завершена в 2019 году, по ее итогам была погашена задолженность по беззалоговым потребительским кредитам для 554 тыс. человек на общую сумму 115 млрд тенге.

Общественная приемная Администрации Президента РК разместила информацию о списании долгов по кредитам некоторым категориям казахстанцев, передает zakon.kz.

В Отдел по контролю за рассмотрением обращений АП РК продолжают поступать вопросы заявителей о снижении долговой нагрузки по кредитам для граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В связи с этим сообщаем, что по поручению главы государства, в 2019 году данное мероприятие проводилось в разовом порядке, - сказано в телеграм-канале Общественной приемной АП РК.

Задолженности по беззалоговым потребительским займам для участия в акции рассматривались банками второго уровня и микрофинансовыми организациями исключительно при соблюдении следующих условий:

- должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

- общая задолженность по займу не превышает 3 млн. тенге по состоянию на 1 июня 2019 года;

- размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 тыс. тенге на одного заемщика.

Данная акция была завершена в 2019 году, по ее итогам была погашена задолженность по беззалоговым потребительским кредитам для 554 тыс. человек на общую сумму 115 млрд тенге. В ближайшее время повторение данной акции не планируется, - отметили в АП.

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