За клевету могут ввести существенные штрафы

Так, штрафы начинаются от 424 160 тенге.

В Казахстане планируют ввести большие штрафы за клевету, это предусматривает проект закона "О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам ответственности за клевету", размещенный на сайте "Открытые НПА" для обсуждения, передает zakon.kz.

Так, поправки дают понятие клеветы – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Это деяние влечет штраф на физическое лицо в размере ста шестидесяти месячных расчетных (424 160 тенге) показателей или арест на срок пятнадцать суток, на должностное лицо штраф в размере пятисот пятидесяти (1 408 550 тенге) месячных расчетных показателей либо арест на срок двадцать суток.

При этом это же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, – влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти (460 980 тенге) месячных расчетных показателей или арест на срок двадцать суток, на должностное лицо штраф в размере шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей либо арест на срок двадцать пять суток.

Также проект закона предусматривает, что деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие последствия, – влечет штраф на физическое лицо в размере двухсот месячных расчетных показателей (433 000 тенге) или арест на срок двадцать пять суток, на должностное лицо штраф в размере семьсот пятьдесят месячных расчетных показателей (1 623 750 тенге) либо арест на срок тридцать суток.

Как отмечается в концепции к документу, поправки подготовлены в рамках декриминализации статьи и отмены уголовного наказания.

Анализ норм показал, что административное законодательство позволяет в полной мере пресекать правонарушения, связанные с клеветой, собирать доказательства путем опроса свидетелей, потерпевших, выемки документов, досмотра, назначения экспертиз и т.д, - говорится в проекте.

Предлагается правом составления протоколов наделить должностных лиц органов внутренних дел, а полномочием по рассмотрению дел - судей специализированных районных и приравненных к ним административных судов.

Сейчас уголовные дела о клевете отнесены к делам частного обвинения. Производство по этим делам начинается по жалобе потерпевшего и подлежит прекращению в случае примирения. Прокурор может начать производство по этим делам и при отсутствии жалобы, если деяние затрагивает интересы лица, находящегося в беспомощном или зависимом состоянии либо по другим причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами.

Документ находится на публичном обсуждении до 16 марта 2020 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!