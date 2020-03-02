В Усть-Каменогорске за мошенничество осудили судью

Приговором суда Бакытжан Шарнаева должна выплатить штраф 24 млн тенге.

В суде №2 Усть-Каменогорска рассмотрели уголовное дело в отношении судьи облсуда Бакытжан Шарнаевой и ее племянницы Айгерим Ботабаевой. Шарнаеву, судью с 27-летним стажем работы, признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, передает zakon.kz.

Как установлено в суде, крупную сумму денег от юриста ТОО "Казинтерэтнос" передали судье через ее родственницу Айгерим Ботабаеву с целью содействия в решении гражданского дела в Усть-Каменогорском городском суде. Спор касался взыскания задолженности 20 млн тенге с ТОО "Казинтерэтнос" в пользу ТОО "Dokar Восток"., пишет Kursiv.kz.

Взяткодатели рассчитывали, что судья областного суда Шарнаева сможет повлиять на решение судей городского суда.

В расшифровке записи телефонных разговоров Бакытжан Шарнаева говорила: "Миллион двести - это отдают они в Усть-Каменогорский горсуд, там председателю половина, половина Базаровой (судье, рассматривавшей дело – прим. Kursiv.kz)". Однако версия, что подсудимая была посредником и взяла деньги для передачи их коллегам из горсуда, не была подтверждена - между судьями не были зафиксированы какие-либо контакты, встречи.

Усть-Каменогорский городской суд по гражданскому делу между двумя ТОО решение принял в пользу "Казинтерэтнос". Но апелляционная инстанция постановила взыскать задолженность. Аналогичное решение приняла кассационная инстанция.

Айгерим Ботабаева в суде показала, что действительно взяла деньги от юриста ТОО, но передавать их тете не собиралась. Будучи юристом, она ознакомилась с материалами дела и пришла к выводу, что решение и так будет вынесено в пользу ТОО.Она приняла решение оставить себе деньги, а в случае проигрыша собиралась вернуть их юристу ТОО "Казинтерэтнос".

Во время следствия Бакытжан Шарнаева не признала свою вину. Но совокупность доказательств позволили судье Усть-Каменогорского городского суда №2 сделать иной вывод. Обвинение Шарнаевой предъявили по статье 366 "Получение взятки". Во время рассмотрения дела оно было переквалифицировано на статью 190 УК РК "Мошенничество".

Приговором суда Бакытжан Шарнаева должна выплатить штраф 24 млн тенге. Она пожизненно лишена права работать на госслужбе. Айгерим Ботабаева лишена свободы на 3,5 года. В тюрьму девушка сядет только через пять лет, так как в настоящий момент она беременна и имеет на иждивении двух малолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу.

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