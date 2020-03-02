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Два массовых мероприятия в Нур-Султане отменил Токаев из-за коронавируса

Это сделано в целях безопасности.

Фото : Акорда2 марта 2020, 14:55

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить торжественное заседание и концерт по случаю Международного женского дня, передает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия, - написал он.


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