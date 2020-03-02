Два массовых мероприятия в Нур-Султане отменил Токаев из-за коронавируса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить торжественное заседание и концерт по случаю Международного женского дня, передает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2 марта 2020 года за пределами Китая уже выявлено более 7 тыс. инфицированных. Крупные вспышки нового коронавируса произошли в Южной Корее (заразились 4212 человек), Италии (1694) и Иране (978).

Всего от осложнений, вызванных этим вирусом, скончались 3044 человека, в том числе 2912 в материковом Китае.