MeToo в Казахстане. Как к певице Dequine домогались коллеги по цеху

Певица сообщила, что трижды подвергалась харассменту и больше молчать об этом не будет.

Казахстанская певица Dequine заявила, что на одном из мероприятий ее домогались двое исполнителей, которые выступают под лейблом õzen. О том, как отреагировал лейбл, что говорят артисты и почему молодым людям объявили бойкот, рассказывает zakon.kz.

29 февраля певица Dequine написала на своей странице в Instagram, с какой ситуацией столкнулась на одном из мероприятий.

Вчера на мероприятии õzen меня захарассили два выступающих артиста. Просто, не думая, на кураже после выступления, и просто потому, что решили, что могут себе такое позволить. Захожу за подругой в гримерку и по дороге встречаю КС, с которым мы были знакомы до этого, он преграждает путь и начинает дико орать мне в лицо: "Ты кто такая, куда пошла" и через минуту: "Декуин, ты что ли?" хватает меня за грудь и в развалку уходит. Not a big deal. Проходит три часа, и по дороге к выходу, встречаю Б, с которым мы также были знакомы. Говорю, что собралась домой, и пока мы говорили, в один момент его рука спустилась мне на зад. Думаю, может показалось, может, он случайно и молча убрала его руку, через пять минут разговора произошло то же самое. Зато какое удивленное лицо он сделал, когда получил пощечину, - говорится в посте.

Певица сообщила, что трижды подвергалась харассменту и больше молчать не будет. По ее словам, после того, как пост опубликовали, представители õzen заявили, что она "ловит хайп" и "это не такая серьезная ситуация".

Но спустя некоторое время лейбл опубликовал пост с извинениями.

То же самое сделали и рэперы, которых обвинили в домогательствах. Правда намного позже.

В день мероприятия я был рад видеть тебя за то, что ты пришла поддержать нас и всех ребят, которые выступали. На тот момент я не орал на тебя, возможно, была громкая музыка. Честно, прости, я без всякой агрессии. К нам поступает много угроз сейчас, давайте не будем, на мирной ноте все решим, Давай, Данеля, созвонимся и обговорим все как взрослые люди, - заявил рэпер, выступающий под псевдонимом Кисло-Сладкий.

Мы очень поздно увидели твой пост и мы в шоке от масштаба происходящего. Мы с тобой общались, у нас были дружеские отношения, даже есть договоренность о встрече, после мы видимся на мероприятии. Если с моей стороны тогда что-то было, ты меня прости. Если что-то было конкретно. Никакой злобы, агрессии не было, все было на позитивном уровне. Извините все. Данеля, извини, - сказал исполнитель Bonah.

Однако, видимо, молодые люди слишком поздно спохватились. К тому моменту журнал Hasper успел объявить им бойкот.

Раньше мы часто писали о треках Кисло-Сладкого и Боно. Но теперь, после того инцидента и попытки отшутиться "позитивным вайбом" на нашей площадке никогда не будет публикаций, связанных с ними. Мы бойкотируем их и не собираемся дальше освещать творчество харассеров, - говорится в заявлении редакции.

Между тем Dequine поддержали подписчики и коллеги. Девушки начали писать ей в личные сообщения о том, как к ним домогались. Одной из них стала певица Nazima, выступающая под лейблом Black Star. Она рассказала, что в 17 лет подверглась харассменту в поезде Шымкент - Астана (нынешний Нур-Султан - ред.).

Как сейчас помню, было 6 утра и я шла умыться, умышленно первее всех. На выходе из уборной меня поджидал проводник, преградив мне путь, он начал меня расспрашивать о чем-то, с виду очень добрый, веселый, порядочный, я и поздоровалась как воспитанная девочка и хотела пойти дальше, а он стал нюхать мои волосы, естественно, я поняла, что происходит что-то неладное, и в тот момент он хотел меня ударить или столкнуть, а я просто в шоковом состоянии среагировала быстрее него и ударила ему между ног, - написала Nazima.

Российская артистка Анна Седокова сообщила, что хочет встать на защиту всех девочек, "которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый". Она призвала не слушать песни, где неуважительно отзываются о женщинах.

Сама Dequine заявила в соцсетях, что "будет стоять до последнего ради каждой девчонки, которая отправила свой отвратительный рассказ о ежедневном харассменте".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!