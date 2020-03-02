#MeToo в Казахстане. Как к певице Dequine домогались коллеги по цеху
Певица сообщила, что трижды подвергалась харассменту и больше молчать об этом не будет.
Казахстанская певица Dequine заявила, что на одном из мероприятий ее домогались двое исполнителей, которые выступают под лейблом õzen. О том, как отреагировал лейбл, что говорят артисты и почему молодым людям объявили бойкот, рассказывает zakon.kz.
29 февраля певица Dequine написала на своей странице в Instagram, с какой ситуацией столкнулась на одном из мероприятий.
Вчера на мероприятии õzen меня захарассили два выступающих артиста. Просто, не думая, на кураже после выступления, и просто потому, что решили, что могут себе такое позволить. Захожу за подругой в гримерку и по дороге встречаю КС, с которым мы были знакомы до этого, он преграждает путь и начинает дико орать мне в лицо: "Ты кто такая, куда пошла" и через минуту: "Декуин, ты что ли?" хватает меня за грудь и в развалку уходит. Not a big deal. Проходит три часа, и по дороге к выходу, встречаю Б, с которым мы также были знакомы. Говорю, что собралась домой, и пока мы говорили, в один момент его рука спустилась мне на зад. Думаю, может показалось, может, он случайно и молча убрала его руку, через пять минут разговора произошло то же самое. Зато какое удивленное лицо он сделал, когда получил пощечину, - говорится в посте.
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вчера на мероприятии озена меня захарассили два выступающих артиста ⠀ просто, не думая, на кураже после выступления и просто потому что решили, что могут себе такое позволить. not a big deal. ⠀ захожу за подругой в гримерку и по дороге встречаю КС, с которым мы были знакомы до этого, он преграждает путь и начинает дико орать мне в лицо «ТЫ КТО ТАКАЯ ТЫ КТО ТЫ ТАКАЯ КТО КУДА ПОШЛА» и через минуту «а Декуин, ты что ли?» хватает меня за грудь и в развалку уходит. not a big deal. ⠀ проходит три часа, и по дороге к выходу, встречаю Б, с которым мы так же были знакомы, ⠀ говорю что собралась домой и пока мы говорили, в один момент его рука спустилась мне на зад ⠀ думаю может показалось, может он случайно и молча убрала его руку, через 5 минут разговора произошло тоже самое. ⠀ зато какое удивленное лицо он сделал, когда получил пощечину. что КС, что Б. и обиженно ушел со словами «все с тобой понятно». ⠀ я вот приехала домой, сидела долго думала над этим и у меня вопрос ВЫ БЛЯТЬ КЕМ СЕБЯ ВОЗОМНИЛИ, РЕБЯТА?! ⠀ оказалось я не единственная в цепочке вашего пьяного или наркотического угара. ⠀ и если вы со мной так себя ведете, учитывая и аудиторию, и то, что я в братско-сестринских отношениях с людьми, которые вам помогают карьеру строить, то как интересно вы со своими слушательницами обращаетесь и что вы там можете выдавать? ⠀ в заполненном людьми клубе. ⠀ почему девушки должны через подобное проходить? почему они должны выслушивать «да ладно тебе, забей», слышать смешки, когда кому то, видите ли, захотелось потрогать их тело? ⠀ почему мы должны бояться ходить в общественные места в цивилизованной стране? думать а не спровоцировала ли я сама происшествие? была ли я достаточно закрыто одета? ⠀ почему я должна чувствовать стыд и вину за действия вседозволенного уебка, который уверен что он может себе это позволить? ⠀ я трижды подвергалась харассменту, трижды безнаказанно, трижды от всех вами известных рэперов. молчать об этом больше не буду. ⠀ и если не очевидно что это НЕ нормально, будем говорить вслух, будем объяснять, но уже с именами и фактами (продолжение в карусели)
Певица сообщила, что трижды подвергалась харассменту и больше молчать не будет. По ее словам, после того, как пост опубликовали, представители õzen заявили, что она "ловит хайп" и "это не такая серьезная ситуация".
Но спустя некоторое время лейбл опубликовал пост с извинениями.
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Последние события напомнили нам об острой проблеме нашего общества, на которую необходимо обратить внимание и о которой важно говорить. Наша индустрия активно развивается, поэтому любые высказывания, оправдывающие домогательства и насилие неприемлемы. ⠀ Команда õzen выражает свою озабоченность ситуацией, возникшей на нашем концерте с участием артистов и считает, что любые действия направленные на притеснение, харассмент и, тем более, насилие по отношению к кому-либо неприемлемы и недопустимы. Мы собрались, чтобы помогать людям, как творческим единицам, вне зависимости от пола, расы и национальной принадлежности, а также, чтобы общество активно прогрессировало. ⠀ Мы приносим извинения от лица всей команды за то, что такая ситуация, в принципе, возникла. Мы предпримем все необходимые меры и действия, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов и обеспечить безопасность каждого посетителя. ⠀ Мы надеемся, что все разрешится и артисты разъяснят ситуацию между собой. ⠀ Всем мира, любви и творчества!
То же самое сделали и рэперы, которых обвинили в домогательствах. Правда намного позже.
В день мероприятия я был рад видеть тебя за то, что ты пришла поддержать нас и всех ребят, которые выступали. На тот момент я не орал на тебя, возможно, была громкая музыка. Честно, прости, я без всякой агрессии. К нам поступает много угроз сейчас, давайте не будем, на мирной ноте все решим, Давай, Данеля, созвонимся и обговорим все как взрослые люди, - заявил рэпер, выступающий под псевдонимом Кисло-Сладкий.
Мы очень поздно увидели твой пост и мы в шоке от масштаба происходящего. Мы с тобой общались, у нас были дружеские отношения, даже есть договоренность о встрече, после мы видимся на мероприятии. Если с моей стороны тогда что-то было, ты меня прости. Если что-то было конкретно. Никакой злобы, агрессии не было, все было на позитивном уровне. Извините все. Данеля, извини, - сказал исполнитель Bonah.
Однако, видимо, молодые люди слишком поздно спохватились. К тому моменту журнал Hasper успел объявить им бойкот.
Раньше мы часто писали о треках Кисло-Сладкого и Боно. Но теперь, после того инцидента и попытки отшутиться "позитивным вайбом" на нашей площадке никогда не будет публикаций, связанных с ними. Мы бойкотируем их и не собираемся дальше освещать творчество харассеров, - говорится в заявлении редакции.
Между тем Dequine поддержали подписчики и коллеги. Девушки начали писать ей в личные сообщения о том, как к ним домогались. Одной из них стала певица Nazima, выступающая под лейблом Black Star. Она рассказала, что в 17 лет подверглась харассменту в поезде Шымкент - Астана (нынешний Нур-Султан - ред.).
Как сейчас помню, было 6 утра и я шла умыться, умышленно первее всех. На выходе из уборной меня поджидал проводник, преградив мне путь, он начал меня расспрашивать о чем-то, с виду очень добрый, веселый, порядочный, я и поздоровалась как воспитанная девочка и хотела пойти дальше, а он стал нюхать мои волосы, естественно, я поняла, что происходит что-то неладное, и в тот момент он хотел меня ударить или столкнуть, а я просто в шоковом состоянии среагировала быстрее него и ударила ему между ног, - написала Nazima.
Российская артистка Анна Седокова сообщила, что хочет встать на защиту всех девочек, "которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый". Она призвала не слушать песни, где неуважительно отзываются о женщинах.
Сама Dequine заявила в соцсетях, что "будет стоять до последнего ради каждой девчонки, которая отправила свой отвратительный рассказ о ежедневном харассменте".
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