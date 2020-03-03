Рассказывать детям про секс с 3 класса предложили в Казахстане

Изначально в Минздраве выступали за легализацию абортов среди подростков от 16 до 18 лет без присутствия родителей.

Врачи всерьез обеспокоены здоровьем молодых девушек, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.



Несовершеннолетние казахстанки делают более тысячи абортов в год. И не всегда это происходит в больницах. Такие страшные данные приводят в Минздраве. И это только официальная статистика. Особую настороженность взывает именно прерывание беременности. Поэтому специалисты предлагают рассказывать детям про секс уже с младших классов.

Анастасии 19 лет, она скрывает свое настоящее имя и лицо, потому что до сих пор боится общественного порицания за ошибку юности. В 16 лет девушка встречалась с парнем. Возлюбленный Насти вскружил юной красавице голову. Обещал жениться, но узнав, что девушка беременна, тут же пропал. Анастасия тайно сделала аборт.

Родителям об этом я не могла сказать, потому что дома был бы скандал. С мамой я не могла пойти к гинекологу. Я поделилась с подругой этой ситуацией. Она купила мне таблетки для аборта, - рассказала Анастасия.

По данным Минздрава, ежегодно прерывают беременность до 1300 подростков. Медики бьют тревогу - говорят ни один аборт не проходит без последствий. Но и рожать в таком возрасте небезопасно.

Если беременностью наступает у девочки в 15-летнем возрасте, то у нее в 20 раз выше риск материнской смертности, чему женщины в более старшем возрасте, - объяснила акушер-гинеколог Галина Гребенникова.

Рассказать все родителям решаются не многие. Да и сами взрослые стараются обходить интимную тему стороной, говорят эксперты. По действующему закону получить медпомощь беременный подросток не имеет права без присутствия мамы или папы. Поэтому и возрастает количество криминальных абортов.

Чем старше подросток, тем более осознан его выбор. Не всегда подросток может контролировать свои влечения и желания. Вот этот баланс наступает к 16-17-18 годам. Важно понимать процессы образования подросток с позицией его развития, - рассказал региональный советник ЮНИСЭФ в Центральной Азии Руслан Малюта.

Изначально в Минздраве выступали за легализацию абортов среди подростков от 16 до 18 лет без присутствия родителей, но общественность выступила против. Теперь в обсуждаемом Кодексе о здоровье предложили разрешить несовершеннолетним получать консультацию врача анонимно.

Сейчас консенсус, который мы достигли говорит о том, что дети могут обращаться в медучреждения и получать консультации. То есть их могут обследовать, и лечебные услуги, им могут рекомендовать какие-то лекарства, за исключением хирургических вмешательств, в том числе прерывание беременности. Эти случаи только с разрешения родителей, либо с 18 лет, - заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

По мнению врачей, нежелательная ранняя беременность приводит не только к проблемам со здоровьем, но нередко к суициду. Поэтому внедрять уроки полового просвещения на столь щепетильную тему необходимо еще со школы.

Не только на уровне анатомии 8 класса, а делать это нужно раньше, начиная с 3-4 класса, делать это очень аккуратно с хорошим опытом педагоги. Но эта тема не должны быть закрыта. Закрытая тема значит, как говорится, черный рынок. Это все равно, что сказать: "Секса нет". Как нет? Это то же самое, что и кушать, спать, жить. Это есть, значит надо объяснить, - объяснил президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин.

Сейчас Кодекс о здоровье все еще находится на обсуждении в парламенте. Специалисты надеются, что в случае введения изменений в этом пункте подростки начнут обращаться за помощью к профессионалам и смогут решать интимные вопросы без ведома родителей и не рисковать своим здоровьем.

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