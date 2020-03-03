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Рассказывать детям про секс с 3 класса предложили в Казахстане

Изначально в Минздраве выступали за легализацию абортов среди подростков от 16 до 18 лет без присутствия родителей.

Фото : zautra.by3 марта 2020, 07:37

Врачи всерьез обеспокоены здоровьем молодых девушек, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Несовершеннолетние казахстанки делают более тысячи абортов в год. И не всегда это происходит в больницах. Такие страшные данные приводят в Минздраве. И это только официальная статистика. Особую настороженность взывает именно прерывание беременности. Поэтому специалисты предлагают рассказывать детям про секс уже с младших классов.

Анастасии 19 лет, она скрывает свое настоящее имя и лицо, потому что до сих пор боится общественного порицания за ошибку юности. В 16 лет девушка встречалась с парнем. Возлюбленный Насти вскружил юной красавице голову. Обещал жениться, но узнав, что девушка беременна, тут же пропал. Анастасия тайно сделала аборт.

Родителям об этом я не могла сказать, потому что дома был бы скандал. С мамой я не могла пойти к гинекологу. Я поделилась с подругой этой ситуацией. Она купила мне таблетки для аборта, - рассказала Анастасия.

По данным Минздрава, ежегодно прерывают беременность до 1300 подростков. Медики бьют тревогу - говорят ни один аборт не проходит без последствий. Но и рожать в таком возрасте небезопасно.

Если беременностью наступает у девочки в 15-летнем возрасте, то у нее в 20 раз выше риск материнской смертности, чему женщины в более старшем возрасте, - объяснила акушер-гинеколог Галина Гребенникова.

Рассказать все родителям решаются не многие. Да и сами взрослые стараются обходить интимную тему стороной, говорят эксперты. По действующему закону получить медпомощь беременный подросток не имеет права без присутствия мамы или папы. Поэтому и возрастает количество криминальных абортов.

Чем старше подросток, тем более осознан его выбор. Не всегда подросток может контролировать свои влечения и желания. Вот этот баланс наступает к 16-17-18 годам. Важно понимать процессы образования подросток с позицией его развития, - рассказал региональный советник ЮНИСЭФ в Центральной Азии Руслан Малюта.

Изначально в Минздраве выступали за легализацию абортов среди подростков от 16 до 18 лет без присутствия родителей, но общественность выступила против. Теперь в обсуждаемом Кодексе о здоровье предложили разрешить несовершеннолетним получать консультацию врача анонимно.

Сейчас консенсус, который мы достигли говорит о том, что дети могут обращаться в медучреждения и получать консультации. То есть их могут обследовать, и лечебные услуги, им могут рекомендовать какие-то лекарства, за исключением хирургических вмешательств, в том числе прерывание беременности. Эти случаи только с разрешения родителей, либо с 18 лет, - заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

По мнению врачей, нежелательная ранняя беременность приводит не только к проблемам со здоровьем, но нередко к суициду. Поэтому внедрять уроки полового просвещения на столь щепетильную тему необходимо еще со школы.

Не только на уровне анатомии 8 класса, а делать это нужно раньше, начиная с 3-4 класса, делать это очень аккуратно с хорошим опытом педагоги. Но эта тема не должны быть закрыта. Закрытая тема значит, как говорится, черный рынок. Это все равно, что сказать: "Секса нет". Как нет? Это то же самое, что и кушать, спать, жить. Это есть, значит надо объяснить, - объяснил президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин.

Сейчас Кодекс о здоровье все еще находится на обсуждении в парламенте. Специалисты надеются, что в случае введения изменений в этом пункте подростки начнут обращаться за помощью к профессионалам и смогут решать интимные вопросы без ведома родителей и не рисковать своим здоровьем.


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