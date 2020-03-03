Карагандинку затоптали во время ЧП в ночном клубе

У девушки диагностировали сотрясение головного мозга.

В одном из ночных клубов Караганды во время концерта российской группы "Слот" две девушки получили серьезные травмы в результате падения незакрепленного должным образом прожектора, сообщает zakon.kz со ссылкой на eKaraganda.

Одна из пострадавших, карагандинка Виктория Забулика, на своей странице в Инстаграм разместила информацию о том дне. ЧП произошло 5 сентября 2019 года, однако только сейчас дело предали широкой огласке. Виктория намерена добиться справедливости.

Карагандинка говорит, что в тот день на концерт пришла поздно, и пробыла в переполненном зале всего 10 минут. Откуда на нее упал прожектор, она не поняла. Сразу же от удара потеряла сознание.

В толпе я упала в обморок, никто этого не заметил и не помог мне подняться. Меня стали затаптывать и от этого я очнулась. Выбралась, и пошла в туалет, У меня было всё в крови, я умывалась и не могла понять, откуда течет кровь. Организаторов рядом не было. У меня было сильное головокружение, челюсть не закрывалась, - вспоминает Виктория.

Виктория на концерт пришла со знакомой, которой в момент происшествия рядом не было. Когда карагандинка вышла из туалета, она позвонила своему мужу. Кто-то вызвал скорую помощь. Но супруг приехал раньше, и отвез девушку в больницу.

У меня диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области слева, ушибленную рану спинки носа, ушибы и кровоподтеки губ. Было рассечение на внутренней стороне губи и на голове, нос пришлось зашивать, - рассказывает Виктория.

На следующий день карагандинка обратилась с заявлением в полицию.

На протяжении полугода шло расследование, нас просили не распространяться и обещали, что дело закончится судом. Сначала не могли найти виновного. Потом сказали, что виноват человек, по имени Андрей, который устанавливал оборудование. Следователь предлагал нам пойти на мировую, мы встретились. Андрей себя виноватым не считает. Я озвучила сумму в 1 миллион тенге. Это деньги, которые были потрачены на реабилитацию, оплату адвокату, утраченный доход, так как я какое-то время не могла работать и моральный ущерб. После этого со мной никто не связывался. Следователь очень тяжело отвечает на задаваемые нами вопросы, никакой точной информации нет. А несколько дней назад он нам и вовсе сказал, что состава преступления нет, суда не будет! - рассказала девушка.

Виктория Забулика не единственная, кто получил серьезные травмы на концерте 5 сентября. От падения того же самого прожектора пострадала карагандинка Маргарита Сердитова, которая была госпитализирована с переломами трех позвонков грудного отдела.

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