Пьяный мужчина проник в школьный туалет в Туркестанской области

Мужчина с 2002 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Пьяный мужчина проник в школьный туалет одной из школ Толебийского района. Его задержали, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Туркестанской области, ЧП удалось избежать благодаря камерам видеонаблюдения.

По данному факту полицейскими проводится досудебная проверка. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии «средней степени опьянения», вошел в туалет, где находились две школьницы. В течение одной минуты полицейские и учителя своевременно отреагировали и задержали подозреваемого. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. Здоровью девочек ничто не угрожает. Подозреваемый находится под стражей, - отметили в пресс-службе.

Также в ходе проверки установлено, что мужчина с 2002 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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