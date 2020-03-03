Пьяный мужчина проник в школьный туалет в Туркестанской области
Мужчина с 2002 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Фото : пресс-служба3 марта 2020, 12:42
Пьяный мужчина проник в школьный туалет одной из школ Толебийского района. Его задержали, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП Туркестанской области, ЧП удалось избежать благодаря камерам видеонаблюдения.
По данному факту полицейскими проводится досудебная проверка. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии «средней степени опьянения», вошел в туалет, где находились две школьницы. В течение одной минуты полицейские и учителя своевременно отреагировали и задержали подозреваемого. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. Здоровью девочек ничто не угрожает. Подозреваемый находится под стражей, - отметили в пресс-службе.
Также в ходе проверки установлено, что мужчина с 2002 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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