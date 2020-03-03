Особенные дети из ВКО получат новую спортивную площадку и специальное оборудование

"Казцинк" намерен поддержать социальные проекты в Усть-Каменогорске и Семее.

"Казцинк" в рамках большой акции "Iзгi Көктем" запустил сразу три благотворительных проекта. Самая крупная компания региона поможет воспитанникам трех различных учебных учреждений для детей с особыми потребностями, передает zakon.kz.

1 марта на благотворительном балу "Iзгi Көктем", проведенном сообществом женских инициатив, компании-спонсоры объявили о старте гуманитарных проектов. "Казцинк" входит в тройку крупнейших благотворителей страны и активно участвует в подобных инициативах. Компания ежегодно помогает интернатам, домам престарелых, людям с особенными потребностями и семьям, которые оказались в сложном положении, вкладывает средства в развитие образования, медицины и в благоустройство городов.

"Казцинк" намерен поддержать социальные проекты в Усть-Каменогорске и Семее, которые вошли в число приоритетных инициатив благотворительного бала "Iзгi Көктем", - рассказал исполнительный директор компании по административным вопросам Андрей Лазарев. - Первый из них – это строительство инклюзивной спортивной площадки для детей с ограниченными возможностями при средней школе № 15 в областном центре. Место выбрано не случайно, ведь именно там, наравне с обычными детьми, учатся ребята с особыми потребностями.

Второй проект - приобретение музыкальных инструментов воспитанникам школы-интерната № 3 для слабовидящих детей г. Семей. Мы поможем исполнить мечту детей о школьном оркестре!

Цель третьего проекта - тоже забота об особенных детях. В детском саду-яслях "Айгөлек" давно планировали открыть коррекционный кабинет для малышей, отстающих в развитии. Учреждению не хватало средств для ремонта и оснащения такого кабинета. Мы хотим помочь решить эту проблему!

Предполагается, что все инициативы будут воплощены в этом году.

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