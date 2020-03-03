Акимат Актау обратился к вандалам

На набережной неизвестными лицами разбито стекло рекламной конструкции и сломаны скамейки. Также в сквере "Победы" разрушены балясины.

Фото : facebook

Аким Актау разместил в facebook фото испорченного общегородского имущества, и обратился к жителям и гостям города, передает zakon.kz. Уважаемые жители и гости города Актау! На набережной неизвестными лицами разбито стекло рекламной конструкции и сломаны скамейки. Также в сквере "Победы" разрушены балясины. В связи с этим акимат города просит жителей бережно и ответственно относиться к общему имуществу, - сказано в обращении.

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