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Близнецы найдены мертвыми в квартире Карагандинской области

Малыши скончались от асфиксии.

Фото : m.1obl.ru3 марта 2020, 17:18

В детской кроватке в квартире города Абай в Карагандинской области восьмимесячные близнецы были обнаружены мертвыми, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в instagram patriotkaragandy.

В детской кроватке обнаружены мертвыми двое младенцев. Это случилось в городе Абае Карагандинской области. Погибшие близнецы - мальчик и девочка. Им по 8 месяцев. Их мать, когда туда прибыли врачи и полицейские, была выпившая! Версий несколько: или она накрыла их плотным одеялом и оставила, а они задохнулись и погибли. Или дети были специально задушены. Подробности мы выясняем, - сказано в информации.

Полиция пока не прокомментировала информацию.

По данным BaigeNews.kz, врачи скорой помощи, которых вызвали мать детей и их бабушка, констатировали наступление биологической смерти.

Младенцы не подавали признаков жизни. Наша бригада уехала, в обстоятельствах разбирается полиция, - отметили в скорой помощи.

Как показало вскрытие, близнецы скончались от асфиксии.

Они родились абсолютно здоровыми 3 июля прошлого года. Почему бабушка и мать не усмотрели за ними, и что вообще произошло в их квартире, неизвестно. Надеюсь, полиция объективно во всем разберется, - говорит пенсионерка.


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