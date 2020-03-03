1,7 млрд тенге украли при утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре
Данные не подлежат разглашению.
Фото : dumskaya.net3 марта 2020, 17:24
Руководитель первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болат Камитов рассказал о выявленном факте хищения крупной суммы денег при утилизации боевых припасов в войсковых частях Арыси и Отаре, передает корреспондент zakon.kz.
Выявлен факт хищения в АО "Казтехнология" в министерстве индустрии и инфраструктурного развития в размере более 1,7 млрд тенге при реализации лома и металла при утилизации боевых припасов в войсковых частях города Арыси и Отаре, - сказал Камитов на брифинге в СЦК.
По его словам, касательного уголовного дела в отношении руководства АО "Казтехнология", то период там большой - с 2013 года.
Но в виду того, что мы сейчас находимся на начальной стадии досудебного расследования, данные не подлежат разглашению, - уточнил глава управления.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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