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1,7 млрд тенге украли при утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре

Данные не подлежат разглашению.

Фото : dumskaya.net3 марта 2020, 17:24

Руководитель первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болат Камитов рассказал о выявленном факте хищения крупной суммы денег при утилизации боевых припасов в войсковых частях Арыси и Отаре, передает корреспондент zakon.kz.

Выявлен факт хищения в АО "Казтехнология" в министерстве индустрии и инфраструктурного развития в размере более 1,7 млрд тенге при реализации лома и металла при утилизации боевых припасов в войсковых частях города Арыси и Отаре, - сказал Камитов на брифинге в СЦК.

По его словам, касательного уголовного дела в отношении руководства АО "Казтехнология", то период там большой - с 2013 года.

Но в виду того, что мы сейчас находимся на начальной стадии досудебного расследования, данные не подлежат разглашению, - уточнил глава управления.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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