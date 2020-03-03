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Житель Шымкента неудачно пошутил о коронавирусе

Он признался, что создал фейковую новость по глупости.

Фото : Скриншот видео3 марта 2020, 18:40

Житель Шымкента весьма глупо пошутил о коронавирусе в городе. За что и был задержан, передает zakon.kz.

Видеоролик с эвакуацией людей из ТРЦ "Шымкент-Плаза" в связи с регистрацией случая коронавируса взбудоражил жителей города.

Позднее департамент ЧС Шымкента отметил, что видео не соответствует действительности.

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​​❗️Фейк❗️ . Видеоролик с эвакуацией людей из ТРЦ «Шымкент-Плаза» в связи с регистрацией случая коронавируса, распространяемый в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщает департамент ЧС города Шымкента. ⠀ 3 марта в 10.00 в данном ТРЦ противопожарной службой ДЧС проводились плановые учения. ⠀ В Шымкенте случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Публикация от Шымкент Онлайн (@shymkent.online) 3 Мар 2020 в 2:59 PST


3 марта в 10.00 в данном ТРЦ противопожарной службой ДЧС проводились плановые учения. В Шымкенте случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, - сказали в департаменте.

Как сообщает otyrar.kz, распространитель фейка о коронавирусе в Шымкенте найден и принес извинения жителям мегаполиса. Он признался, что создал фейковую новость по глупости.

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Публикация от Shymkent qalasynyń ТJD (@shymkent_tjd) 3 Мар 2020 в 1:21 PST


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