Житель Шымкента неудачно пошутил о коронавирусе
Он признался, что создал фейковую новость по глупости.
Житель Шымкента весьма глупо пошутил о коронавирусе в городе. За что и был задержан, передает zakon.kz.
Видеоролик с эвакуацией людей из ТРЦ "Шымкент-Плаза" в связи с регистрацией случая коронавируса взбудоражил жителей города.
Позднее департамент ЧС Шымкента отметил, что видео не соответствует действительности.
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❗️Фейк❗️ . Видеоролик с эвакуацией людей из ТРЦ «Шымкент-Плаза» в связи с регистрацией случая коронавируса, распространяемый в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщает департамент ЧС города Шымкента. ⠀ 3 марта в 10.00 в данном ТРЦ противопожарной службой ДЧС проводились плановые учения. ⠀ В Шымкенте случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.
3 марта в 10.00 в данном ТРЦ противопожарной службой ДЧС проводились плановые учения. В Шымкенте случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, - сказали в департаменте.
Как сообщает otyrar.kz, распространитель фейка о коронавирусе в Шымкенте найден и принес извинения жителям мегаполиса. Он признался, что создал фейковую новость по глупости.
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