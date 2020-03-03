Житель Шымкента неудачно пошутил о коронавирусе

Он признался, что создал фейковую новость по глупости.

Житель Шымкента весьма глупо пошутил о коронавирусе в городе. За что и был задержан, передает zakon.kz.

Видеоролик с эвакуацией людей из ТРЦ "Шымкент-Плаза" в связи с регистрацией случая коронавируса взбудоражил жителей города.

Позднее департамент ЧС Шымкента отметил, что видео не соответствует действительности.





3 марта в 10.00 в данном ТРЦ противопожарной службой ДЧС проводились плановые учения. В Шымкенте случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, - сказали в департаменте.

Как сообщает otyrar.kz, распространитель фейка о коронавирусе в Шымкенте найден и принес извинения жителям мегаполиса. Он признался, что создал фейковую новость по глупости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shymkent qalasynyń ТJD (@shymkent_tjd) 3 Мар 2020 в 1:21 PST

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!