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В соцсетях появилось видео попытки суицида карагандинки

Полиция сумела спасти девушку.

Фото : Кадр из видео3 марта 2020, 23:44

Школьница в Шахтинске пыталась совершить суицид, сообщает zakon.kz.

14-летняя девушка залезла на крышу высотного жилого дома, однако прибывшие полицейские сумели оперативно среагировать и спасти ее.

Оперативным дежурным отдела полиции на место происшествия направлен автопатруль 01-10 в составе сотрудников роты патрульной полиции старшего лейтенанта Дулата Ситахметова и старшего лейтенанта Айдоса Ибраева, которыми пресечена попытка суицида. Установлено, что несовершеннолетняя пошла на такой шаг после ссоры с матерью. В настоящий момент с ней работают сотрудники ювенальной полиции и психолог, - сообщили zakon.kz в пресс-службе ДП области.


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