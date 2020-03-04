Квартиру пенсионерки из Алматы присвоил сосед и сдает в аренду

Женщине пришлось скитаться около двух лет.

Пожилая женщина уже несколько месяцев вынуждена ночевать на вокзале, из-за то что мужчина выломал в ее квартире дверь и поставил новую, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал Евразия.

Алевтина Кузнецова появляется на вокзале почти каждый день. Свое жилье есть, только попасть туда она не может. Говорит, что недвижимость захватил сосед. Он сдает и квартиру женщины, и свою.

Некомфортная жизнь, я не могу попасть в свою квартиру. Я пыталась выламывать, попробуй только выломай, посмотришь, что будет. Это его слова. Многого лишена, конечно, но у меня просто другого выхода нет. Квартира занята, куда мне деваться, никто не реагирует. Полиция его полностью поддерживает, - посетовала жительница города Алефтина Кузнецова.

На площадке еще 3 квартиры, ответили только в одной.

Она год ходит, периодически каждые 10 дней, каждые 15 дней, стучится, пишет, что это ее квартира, требует освободить квартиру. Эта квартира, но это суточная квартира, сдается, они там не живут постоянно. Алла Борисовна говорит, что ее квартиру тоже сдают на сутки, якобы. Я видела несколько раз, сдается, да, но не часто, - рассказала соседка Куляйша.

В суде, который рассматривал жалобу Алефтины Кузнецовой, рассказали что 2 года назад она и сосед заключили предварительный договор об обмене квартирами. Согласно документу, пенсионерка переезжает в жилье мужчины в поселке Косшы, а он в ее квартиру по проспекту Абая. После этого планировали заключить основную сделку. Чуть позже женщина передумала: дома холодно, перебои с водой. За это время сосед сделал ремонт на сумму более чем на 2 млн тенге.

В решении суда было указано, что этот капитальный ремонт ответчик был не вправе производить. По решению суда ответчик, житель города, который проживал в квартире Кузнецовой, должен быть выселен. Однако право взыскания своих убытков, связанных с улучшением имущества, он вправе к ней предъявить, - объяснил судья городского суда Сарыаркинского района Толкын Шамшильдин.

Это решение суд вынес почти год назад, но пенсионерка так и скитается по городу. А сосед требует, чтобы она оплатила траты на ремонт. Однако 2 млн тенге у 74-летней женщины нет. Она просто хочет вернуться в свою квартиру. Юристы считают, что для этого ей нужно обратиться к судебному исполнителю, который и выселит предприимчивого соседа.

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