Проект ЗОЖ и пицца за 6 минут от директора собственного производства Magnum

Основная задача - добиться впечатляющего обслуживания.

О работе в Казахстане и новых трендах в казахстанском ретейле zakon.kz рассказывает директор собственного производства Magnum Артем Русинов.

Начало

Я родился и вырос в Западной Украине, в городе Хмельницкий. Закончил музыкальное училище по классу ударных инструментов, занимался вольной борьбой. После училища получил два высших образования: имею диплом педагога-психолога и диплом финансиста (сейчас получаю еще одно образование в испанской школе MBA). В армии служил в спецназе, где нас готовили к выполнению миротворческих операций. Меня потом звали работать в спецвойсках, но я сделал другой выбор: устроился в одну из самых больших торговых-промышленных компаний Украины – Fozzy Group, которая владеет сетью магазинов "Сильпо". Начинал с позиции продавца. Для всех это было непонятно – человек с двумя высшими образованиями, после службы в армии, стоит за прилавком в фирменной кепочке и фасует колбасу.

Но у меня к тому времени уже была семья и нужно было зарабатывать. В магазине платили хорошо, а главное – это были спокойные, честные деньги. Я быстро набирал опыт и всего за два года шаг за шагом вырос от продавца до директора гипермаркета. Потом переехал в Киев, работал в других украинских компаниях-ритейлерах на позициях территориального директора, регионального директора проектов. Получил опыт формирования процессов в сети с нуля, занимался всеми вопросами – от управления персоналом до планирования доходов.

Казахстан

Я много слышал про Казахстан от своих коллег, которым довелось поработать в казахстанских ретейл-проектах, это было интересно. Поэтому, когда предложили работу в Казахстане, я долго не раздумывал, и семья тоже меня поддержала.

Меня пригласили на должность руководителя региональной розничной сети в Западном Казахстане. Это была небольшая сеть, в которой мне поручили практически с нуля выстроить все процессы. С задачей я справился и даже получил награду от акимата области - за проект по удержанию цен на социально значимые продукты в зимний период.

Началось все с того, что, будучи директором региональной сети я часто участвовал во встречах акимата с предприятиями области. Было интересно – как в Казахстане решаются разные региональные вопросы. Я много спрашивал, высказывал собственные идеи. И меня стали приглашать на заседания с акимом, привлекать к обсуждению важных проектов.

Однажды президент Казахстана объявил соревнование между регионами – кто обеспечит лучшие цены на социально значимые продукты зимой. В Мангистауской области земли пустынные, почти все продукты привозные и цены держать сложно. Но наша сеть совместно с акиматом разработали и реализовали государственно-частный проект по обеспечению населения продовольствием. Государство взяло на себя постройку складов, а мы организовали короткую цепочку поставок без посредников. Весной, после подведения итогов соревнования, мы заняли первое место по стране.

Magnum

У меня всегда было понимание, что я хочу работать только в самой лучшей передовой компании в сфере ретейла. В Казахстане такая компания – это Magnum. Поэтому, когда из главной казахстанской розничной сети позвонили с предложением о сотрудничестве, я был рад. После небольших переговоров в июне 2019 года меня назначили руководителем Центра компетенций собственного производства Magnum.

Собственное производство, или сокращенно СП – это стратегически важное направление в каждом маркете и вообще в ретейле. Вода, соки, алкоголь, бытовая химия и другие готовые товары в основном везде одни и те же. А вот вкус продукции собственного производства везде разный. Поэтому СП – один из самых важных факторов в конкурентной борьбе между ретейлерами. И на нашей команде в этом смысле лежит очень большая ответственность.

Собственное производство, есть в каждом гипермаркете Magnum. Оно выпускает хлеб, печенье, торты и пирожные, полуфабрикаты, горячие блюда и салаты - несколько сот видов продукции. В СП есть технологическая часть (как приготовить) и операционная (как все организовать). Сначала мне поручили курировать операционную часть СП по всей стране, а через несколько месяцев полностью доверили управление производством.

Концепция СП Magnum – качественная продукция по доступным ценам. При этом СП должно быть еще и рентабельным. Добиться этого можно только с помощью современных технологий анализа данных. Прежде всего это данные о потребительских предпочтениях покупателей.

Покупательский поток во всех филиалах Magnum в стране – 300 000 человек в день. Предпочтения людей разнятся в зависимости от региона, места расположения магазина, сезона, времени суток, праздников и многого другого. Поэтому проанализировать ассортимент в магазинах по всей стране непросто. Но это дает возможность предложить каждому покупателю только то, что ему нужно, в нужном количестве и в нужное время. Не будет излишков, которые приходится утилизировать, сократятся ненужные расходы. Это значит, что при широком ассортименте свежей продукции цены останутся доступными, а производство станет более рентабельным.

Новые проекты

Проанализировав историю продаж, мы сначала "почистили" ассортимент СП, отказались от непопулярных позиций. А теперь стараемся заменить их новыми интересными предложениями для покупателей. Запустили проект ЗОЖ для любителей правильного питания. Начали сами изготавливать казы. К Новому году на наших витринах появится настоящая турецкая пахлава. Увеличиваем ассортимент бездрожжевых хлебов, а также особых видов – картофельного, гречневого и других.

Еще один большой новый проект – производство пиццы прямо на глазах у покупателя. Сейчас ее делают за 8 минут, хотим ускорить до 6 минут за счет еще большей автоматизации процессов – новых тестораскаточных машин и т. д. Большая 30-сантиметровая пицца стоит всего 1200 тенге и скоро будет во всех наших гипермаркетах.

Недавно мы первые из казахстанских ретейлеров получили международный сертификат ХАССП. Он подтверждает, что Magnum обеспечивает системный контроль безопасности и качества пищевых продуктов на всех этапах производства.

По системе ХАССП производители обязаны применять все ее требования не только к собственному продукту и методам производства, но и к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, торговой сети. Потребителям это дает понимание, что мы производим самую лучшую, безопасную продукцию.

Первый сертификат ХАССП мы получили на СП в Magnum Апорт. Так же планируем сертифицировать собственное производство в остальных филиалах нашей сети.

Скоро появится и отдельный формат магазинов Халал. Сотрудники этих магазинов пройдут специальное обучение. А собственное производство будет работать в соответствии с системой управления качеством Халал, и получит сертификаты Ассоциации Халал Индустрии Казахстана.

Фабрика-кухня

У Magnum давно есть идея создания фабрики-кухни. Это такое большое автоматизированное современное предприятие, которое будет поставлять готовую продукцию во все филиалы. В магазинах будут готовить только то, что должно быть с пылу, с жару – хлеб, блинчики, баурсаки, некоторые виды горячего. А полуфабрикаты, салаты, холодные закуски и т. д. мы будем выпускать на автоматизированных линиях на фабрике-кухне и доставлять в магазины в вакуумной упаковке.

Сеть Magnum быстро развивается. Сейчас у нас 69 магазинов, а уже в следующем году их будет на несколько десятков больше. Фабрика позволит оптимизировать затраты при строительстве новых гипермаркетов и магазинов формата "экспресс". Потому что не будет необходимости в каждом из них строить и оборудовать большие цеха для СП.

Первая фабрика-кухня уже скоро откроется в Нур-Султане. Следующую планируем сделать в Алматы. Кстати, с такой фабрики можно поставлять упакованные обеды не только в магазины. Мы планируем выйти на рынок кейтеринга, а также ведем переговоры с "Казахстан Темир Жолы" о поставках готового питания в поезда. Чтобы пассажиры, как в самолете, могли прямо в купе получить удобно упакованный свежий обед.

Кафе

Специально для нас известная голландская компания JDV разработала новую концепцию Magnum 2.0. Теперь в каждом новом магазине прямо в торговом зале есть кафе. Первые магазины, созданные по этой концепции, открылись в Алматы - в ТРЦ "Променад" и ТЦ "Март". Новая концепция сразу понравилась покупателям. Мы даже не ожидали такого быстрого и впечатляющего результата: в относительно небольшом магазине в "Променаде" мы только за одни выходные продаем больше 3 тонн продукции!

Совсем недавно в Нур-Султане состоялось торжественное открытие самого большого гипермаркета в стране. Там реализован проект гастромаркета – большого двухэтажного ресторана, в котором представлены кухни разных стран мира: китайская, европейская, турецкая, японская.

Открылось новое Magnum Кафе в "Люмире" в Алматы. Оно довольно большое на 100 мест с итальянской печью, которая работает не от электричества, а на дровах – специально для приготовления настоящей неаполитанской пиццы. В меню этого Magnum Кафе всегда много новинок, в том числе и в более дорогом ценовом сегменте, например, планируем запустить новые десерты макароне и тирамису.

Основная задача, которую мы себе ставим - добиться впечатляющего обслуживания, когда покупатель получает не то, к чему он привык, а немного больше.

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