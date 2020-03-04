4-й этап усиления: Какие рейсы Казахстан приостановил

Также в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр.

Комитет гражданской авиации МИИР РК предоставил информацию по приостановлению и сокращению авиарейсов по некоторым маршрутам, передает zakon.kz.

Казахстан принимает меры по недопущению распространения коронавируса на территории страны. Поэтому с 1 марта 2020 года введен 4-й этап усиления, расширяющий перечень стран, к прибывшим лицам из которых применяются карантинные мероприятия.

Все регулярные рейсы (34 рейса в неделю) между Казахстаном и Китаем приостановлены с 3 февраля 2020 года.

С 1 марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул и Алматы – Сеул с 9 до 3 рейсов в неделю:

авиакомпания "Эйр Астана" по маршруту Нур-Султан – Сеул с 2 до 1 рейса в неделю,

по маршруту Алматы – Сеул с 5 до 1 рейса в неделю и авиакомпания "Asiana Airlines" с 2 до 1 рейса в неделю.

Рейсы по маршруту Алматы – Тегеран авиакомпании "Mahan Air" приостановлены с 1 марта (1 рейс в неделю).

С 5 марта также приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку. Рейс Алматы – Баку ограничен с 5 до 2 рейсов ("Эйр Астана" с 3 до 1, "Azerbaijan Airlines" с 2 до 1), рейс Актау – Баку — с 7 рейсов до 1 рейса (SCAT).

Авиамаршрут Нур-Султан – Токио – с 2 до 1 рейса (SCAT).

В связи с приостановлением данных рейсов пассажиры, имеющие билеты с 1 марта 2020 года на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме.

С 3 марта 2020 года на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по короновирусу. В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения.

Для пассажиров в целях консультации по вопросом возврата авиабилетов в АО "Авиационная администрация Казахстана" работает телефон горячей линии по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2).

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