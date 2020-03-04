В Актау идет незаконная прокладка нефтетрубопровода под железнодорожными путями

В результате беззакония просел грунт, что привело к изменению уровня полотна и приостановлению движения грузовых поездов.

В одном из самых активных в социальном плане регионов Казахстана – Мангистауской области накаляется ситуация, спровоцированная прокладкой нефтетрубопровода под железнодорожными путями компании "Каскор-Транссервис", сообщает zakon.kz.

Как известно, "Каскор-Транссервис" является одним из крупнейших перевозчиков в Западном Казахстане и собственником железнодорожных путей в данном регионе. Для того, чтобы проложить нефтетрубопровод под этими путями, необходимо согласие "Каскор-Транссервиса". Невзирая на это, некая компания решила проложить свой нефтепровод, игнорируя запреты собственника ж/д путей, технологические стандарты и строгие правила промышленной безопасности.

Трубопровод проходит в районе ТЭЦ-3 в считаных метрах над каналом забора воды из Каспия, которая поступает в систему очистки и направляется на обеспечение потребностей жителей Актау. По закону в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения запрещается прокладывать нефтетрубопровод, по техническим нормативам не разрешается прокладка магистрального трубопровода через ж/д полотно.

Несмотря на это, местные контролирующие органы дали соответствующее одобрение, а курирующее министерство – необходимую справку. Подкорректированы технические нормативы, и дело пошло.

Между тем, "Каскор-Транссервис" выражает категорическое несогласие с прокладкой нефтепровода под своими путями, спорит, доказывает, беспокоится о безопасности функционирования своих транспортных артерий. Компания вынуждена ограничить доставку оборудования, сырья и материалов на "МАЭК "Казатомпром", предупредила о полном прекращении перевозок в ближайшей перспективе.

По словам юриста Дмитрия Братуся, представляющего в судебном споре АО "Каскор-Транссервис", нарушены все мыслимые принципы – юридические, технические, общечеловеческие.

Во-первых, компания "Каскор-Транссервис" является собственником этого участка земли, собственником данной железной дороги и своего согласия на прокладку нефтепровода она не давала, – говорит юрист.

– Во-вторых, "Каскор-Транссервис" не намерен брать на себя ответственность в случае промышленной аварии или, того хуже, техногенной катастрофы. По этим путям и отработанное сырье вывозится с "Казатомпрома", и стратегические грузы поставляются. В результате попытки протащить под путями нефтепровод просел грунт, что привело к изменению уровня полотна и приостановлению движения поездов на этом участке. Данные факты официально зафиксированы. Имеется очень высокий риск аварии, мы трезвоним во все колокола, пишем во все инстанции, но местные контрольные и надзорные органы аккуратно дистанцируются от проблемы, делают вид, что ничего не происходит. Почему так?!

В-третьих, на обустройство таких нефтепроводов по закону требуется согласие Правительства страны. Местные суды первой и апелляционной инстанций мотивированно запретили прокладку нефтепровода. Однако, Верховный Суд усмотрел основания для возбуждения кассационного производства.

Таким образом, дело сейчас рассматривается.

Нефтепровод – источник повышенной опасности и жителям региона далеко небезразлично, насколько они защищены от всякого рода аварийных ситуаций и бедствий. "Казатомпром" – это не только стратегическое предприятие, это сердце Актау, население города зависит от его бесперебойной работы.

Хотелось бы, чтобы в погоне за "длинным тенге" (или "длинным долларом"?!) руководство компании - собственника нефтепровода помнило о нуждах людей и не забывало о требованиях безопасности, – подчеркнул Дмитрий Братусь. – Надеемся, что на общественных слушаниях социально активное население Актау сможет обсудить не только обустройство парка "Акбота" и велосипедных дорожек вдоль набережной, но и прокладку незаконного нефтепровода. Ведь примеры вопиющей халатности должностных лиц в Казахстане известны – "Бесоба", "Алгабас", не говоря уж о статистике ж/д катастроф за последние годы.

Редакция zakon.kz будет следить за развитием ситуации.

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