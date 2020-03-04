Cпортивная этика утверждена в Казахстане

Так, личные тренеры, тренеры-преподаватели обеспечивают знание спортсменами государственного Гимна РК.

Министр культуры и спорта РК своим приказом от 28 февраля 2020 года утвердил спортивную этику Республики Казахстан, передает zakon.kz.

В документе говорится, что спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и спортивные судья:

- не допускают случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

- соблюдают принципы честной игры и добросовестной спортивной состязательности;

- уважительно относятся к представителям сборных команд, соперникам, зрителям и организаторам спортивных соревнований на спортивных мероприятиях;

- уважают права и достоинства других спортсменов, волонтеров, а также не допускать в их сторону дискриминации и воздерживаться от политических демонстраций в местах проведения спортивных мероприятий и церемоний награждения;

- избегают конфликтных ситуаций, которые могут нанести ущерб своей спортивной репутации;

- бережно и уважительно относятся к государственному Гербу Республики Казахстан, государственному Флагу Республики Казахстан, государственному Гимну Республики Казахстан, а также государственным символам стран-участников спортивных соревнований;

- знают музыкальную редакцию, текст государственного Гимна РК;

- при исполнении государственного Гимна придерживаются этических норм Спортивной этики;

- уважительно относятся к судейскому решению и воздерживаются от публичных споров;

- бережно и уважительно относятся к спортивным наградам (кубкам, медалям, грамотам и дипломам), полученным по итогам спортивных соревнований;

- участвуют в церемонии награждения на спортивных соревнованиях;

- на спортивных соревнованиях, во время церемонии награждения, в период официального фотографирования и работы со средствами массовой информации находятся в спортивной форме сборной команды РК по виду спорта (национальной сборной команды по виду спорта) или своего спортивного клуба;

- уважительно относятся к работе представителей средств массовой информации, освещающих спортивное мероприятие;

- выступают в качестве примера для подражания другим спортсменам;

- соблюдают положение (регламент) спортивных соревнований.

При этом спортсменами, тренерами, тренерами-преподавателями и спортивными судьями не допускаются:

- разглашение информации, имеющей отношение к учебно-тренировочному процессу;

- использование нецензурной брани, ненормативной лексики и оскорбительных жестов во время или после спортивного мероприятия;

- действие или поведение, беспричинно нарушающее или являющееся вмешательством в ход спортивных соревнований или учебно-тренировочных сборов, либо негативно влияющее на репутацию или имидж Республики Казахстан;

- угрозы какому-либо лицу перед, во время или после проведения спортивного мероприятия в письменной или устной форме, включая язык жестов и мимику;

- открытая демонстрация своих религиозных убеждений в команде и принуждение других лиц к участию в деятельности религиозных объединений, занятиях миссионерской деятельностью.

Как отмечается, личные тренеры, тренеры-преподаватели обеспечивают знание спортсменами государственного Гимна Республики Казахстан.

Руководители физкультурно-спортивных организаций обеспечивают размещение текста Спортивной этики в физкультурно-спортивных организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях на видном месте.

Физкультурно-спортивная организация в день заключения трудового договора и договора о спортивной деятельности с тренером, тренером-преподавателем, судьей, а также в день зачисления спортсмена в физкультурно-спортивную организацию ознакомляет их в письменной форме с текстом Спортивной этики.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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