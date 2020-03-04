Мухтара Аблязова обязали выплатить более 140 тыс долларов 

Он должен выплатить эту сумму до 7 мая.

Суд города Нью-Йорк принял решение наложить дополнительные санкции против Мухтара Аблязова, обязав его выплатить 140 115,60 долларов США, связанных с расходами акимата Алматы и БТА Банка (Истцы) за услуги адвокатов, сообщает zakon.kz.

В июле 2019 года суд удовлетворил ходатайство истцов о наложении дополнительных санкций в отношении М. Аблязова за отказ в участии в судебном процессе и раскрытии доказательств. Более того, суд рекомендовал не разрешать Аблязову представлять новые доказательства в свою защиту на предстоящем итоговом судебном процессе с участием присяжных. Эта санкция является инструкцией суду присяжных о сокрытии Аблязовым доказательств, подтверждающих его вину, - говорится в сообщении МЮ РК.

Суд принял во внимание доводы истцов по суммам расходов, связанных с представлением интересов в данном процессе, и 7 февраля 2020 года вынес решение о взыскании с М. Аблязова 140 115,60 долларов США.

М. Аблязов должен произвести выплату 140 115,60 долларов США по решению суда до 7 мая 2020 года.



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