Смерть егеря Нуртазинова: Обвиняемому вынесли приговор
Обвиняемого в смерти Нуртазинова признали виновным.
Фото : Intex-press4 марта 2020, 14:39
По делу о смерти егеря Каныша Нуртазинова вынесли приговор. Обвиняемого признали виновным, передает zakon.kz.
Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области оглашен приговор в отношении Анатолия Бонякевича, обвиняемого в смерти инспектора РГКП "ПО "Охотзоопром" Каныша Нуртазинова.Бонякевича признали виновным и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности, - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства Сакен Дилдахмет.
23 июля в Акмолинской области два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги. Один из пострадавших Каныш Нуртазинов скончался до приезда врачей. Второй инспектор Самат Оспанов был доставлен в центральную районную больницу в город Державинск. Нуртазинова позже посмертно наградили орденом "Айбын" I степени. Самата Оспанова наградили орденом "Айбын" II степени.
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