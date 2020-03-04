Реально ли скрыть больного коронавирусом

Они в онлайн-режиме свою информацию передают и родственникам и подписчикам. Скрыть от пациента, что он болен невозможно.

Глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова прокомментировала, возможно ли в Казахстане скрыть факты заболевания коронавирусом, передает zakon.kz.

Бюрабековой задали волнующий многих вопрос: могут ли от больного коронавирусом человека скрыть данный факт и лечить, например, от гриппа.

Само по себе заболевание протекает от легких форм, до тяжелых осложнений у возрастной группы, где есть сопутствующие заболевания. Скрыть практически невозможно. Те пассажиры, которые сейчас находятся на карантине с японского лайнера, у них есть доступ к телефону, соцсетям, есть Интернет. Они в онлайн-режиме свою информацию передают и родственникам и подписчикам. Скрыть от пациента, что он болен невозможно. Информационное пространство полностью открыто, - ответила она.

Бюрабекова добавила, что сейчас есть часть граждан, которых изолировали с подозрением на коронавирус. Он не подтвердился, но подтвердились тяжелые формы гриппа. И эти граждане проходят лечение.

Что касается лечения коронавируса, и отличается ли оно от лечения других заболеваний, она сообщила:

В целом противовирусная терапия не отличается, но если будут тяжелые осложнения, то в Китае применяли препараты другие, более серьезные. Мы тоже запас уже приобрели, они у нас есть.

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